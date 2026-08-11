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2 करोड़ के विला से ₹1 लाख की मंथली कमाई, फाउंडर ने समझाया Airbnb का बिजनेस मॉडल

गोवा में रियल एस्टेट निवेश और Airbnb से होने वाली कमाई को लेकर चल रही बहस के बीच बिजनेसमैन अक्षत श्रीवास्तव ने अपनी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन सार्वजनिक किया है.

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गोवा होमस्टे बिजनेस मॉडल (Photo-Pexels)
गोवा होमस्टे बिजनेस मॉडल (Photo-Pexels)

अगर सही लोकेशन और मैनेजमेंट हो, तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना कितना फायदेमंद हो सकता है, इसकी एक मिसाल बिजनेसमैन और 'विजडम हैच' के फाउंडर अक्षत श्रीवास्तव ने पेश की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी गोवा विला का गणित शेयर करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 2023 में 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया उनका 3BHK विला अब एयरबीएनबी के जरिए हर महीने करीब 1 लाख रुपये की कमाई करा रहा है.

अक्षत श्रीवास्तव ने यह जानकारी एक अन्य एंटरप्रेन्योर पारुल गुलाटी के होमस्टे बिजनेस पर हो रही आलोचना के जवाब में साझा की. उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग तीन साल पहले दक्षिण गोवा में 2 करोड़ रुपये में 3BHK विला खरीदा था. आज इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़कर 2.7 से 2.8 करोड़ रुपये हो चुकी है.

 

श्रीवास्तव ने अपनी प्रॉपर्टी का डे-टू-डे ऑपरेशन एक एयरबीएनबी मैनेजमेंट कंपनी को सौंप रखा है. उन्होंने पूरी कमाई का ब्रेकडाउन इस तरह दिया. 

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  • विला का किराया: 6,000 रुपये प्रति रात है, जो 3BHK के हिसाब से प्रति कमरा केवल 2,000 रुपये पड़ता है.
  • ऑक्यूपेंसी रेट: मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक विला में साल भर औसतन 65% ऑक्यूपेंसी रहती है, यानी साल के 365 दिनों में से लगभग 237 दिन बुकिंग मिलती है.
  • ग्रॉस व नेट रेवेन्यू: 6,000 रुपये प्रति रात के हिसाब से 237 दिनों का ग्रॉस रेवेन्यू करीब 14.2 लाख रुपये सालाना (लगभग 1.18 लाख रुपये महीना) बनता है.
  • शुद्ध कमाई: मैनेजमेंट फीस के बाद उन्हें हर महीने लगभग 1 लाख रुपये यानी सालाना करीब 12 लाख रुपये मिलते हैं.
  • यह 1 लाख रुपये प्रति महीने की आय उनकी मूल 2 करोड़ रुपये की खरीद लागत पर करीब 6% का सालाना रेंटल यील्ड देती है.

प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट की आशंकाओं को खारिज करते हुए अक्षत ने स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिर भी जाएं, तब भी उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने यह प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से क्विक प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं खरीदी थी.

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उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग यह कयास लगा रहे थे कि वे अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे. इसी भ्रम को दूर करने और यह समझाने के लिए कि गोवा के अलग-अलग इलाकों में एयरबीएनबी का रेंटल यील्ड अलग-अलग हो सकता है, उन्होंने अपने विला के रेवेन्यू का यह ब्योरा सार्वजनिक किया.

यह भी पढ़ें: 'करोड़ों देकर हवा में डिब्बा क्यों लें, बंगला क्यों नहीं'... 271 करोड़ के पेंटहाउस डील पर छिड़ी बहस

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