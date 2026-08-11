2 करोड़ के विला से ₹1 लाख की मंथली कमाई, फाउंडर ने समझाया Airbnb का बिजनेस मॉडल

अगर सही लोकेशन और मैनेजमेंट हो, तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना कितना फायदेमंद हो सकता है, इसकी एक मिसाल बिजनेसमैन और 'विजडम हैच' के फाउंडर अक्षत श्रीवास्तव ने पेश की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी गोवा विला का गणित शेयर करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 2023 में 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया उनका 3BHK विला अब एयरबीएनबी के जरिए हर महीने करीब 1 लाख रुपये की कमाई करा रहा है.
अक्षत श्रीवास्तव ने यह जानकारी एक अन्य एंटरप्रेन्योर पारुल गुलाटी के होमस्टे बिजनेस पर हो रही आलोचना के जवाब में साझा की. उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग तीन साल पहले दक्षिण गोवा में 2 करोड़ रुपये में 3BHK विला खरीदा था. आज इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़कर 2.7 से 2.8 करोड़ रुपये हो चुकी है.
श्रीवास्तव ने अपनी प्रॉपर्टी का डे-टू-डे ऑपरेशन एक एयरबीएनबी मैनेजमेंट कंपनी को सौंप रखा है. उन्होंने पूरी कमाई का ब्रेकडाउन इस तरह दिया.
प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट की आशंकाओं को खारिज करते हुए अक्षत ने स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिर भी जाएं, तब भी उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने यह प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से क्विक प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं खरीदी थी.
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग यह कयास लगा रहे थे कि वे अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे. इसी भ्रम को दूर करने और यह समझाने के लिए कि गोवा के अलग-अलग इलाकों में एयरबीएनबी का रेंटल यील्ड अलग-अलग हो सकता है, उन्होंने अपने विला के रेवेन्यू का यह ब्योरा सार्वजनिक किया.
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