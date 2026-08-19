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Rule Change: YouTube की 24 अगस्त से नई पॉलिसी, क्या यूट्यूबर्स की कमाई घटेगी या बढ़ेगी?

YouTube का व्यूज काउंट नियम बदलने जा रहा है, जिसके लिए 24 अगस्त समय सीमा रखी है. इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं कि ये क्या है और इस बदलाव से उनपर क्या असर होगा. साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई पर क्या कोई असर पड़ेगा. आइये इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

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YouTube का काउंट पहले ही फ्रेम के साथ काउंट होगा. (Photo: Unsplash)
YouTube का काउंट पहले ही फ्रेम के साथ काउंट होगा. (Photo: Unsplash)

गूगल का वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube अब एक नियम में बदलाव करने जा रहा है. 24 अगस्त के बाद से नया नियम लागू जाएगा, जिसके बाद प्लेटफॉर्म व्यूज काउंट के नियम को बदलने जा रहा है. अब सवाल आया है कि क्या व्यूज काउंट नियम बदलने के बाद यूट्यूबर्स या कहें कि कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई पर असर पड़ेगा या नहीं. 

सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब का व्यूज काउंट नियम क्या है. दरअसल, 24 अगस्त से YouTube पर चलने वाले वीडियो के व्यूज गिनने के तरीके में बदलाव हो रहा है. यह नियम 24 अगस्त से पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा. 

24 अगस्त 2026 से जैसे ही वीडियो प्ले होगा, तो वह तुरंत एक व्यूज में काउंट हो जाएगा. इसमें कोई समय सीमा नहीं है. पहले फ्रेम या सेकेंड से ही उसको व्यू मान लिया जाएगा. हालांकि पहले लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो को कम से कम 30 सेकंड तक वीडियो देखना पड़ता था, उसके बाद उसपर व्यू काउंट होता था. 

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अब सभी फॉर्मेट के लिए लागू होगा ये नियम 

पहले सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए व्यूज काउंट का नया नियम लागू किया था और अब यूट्यूब सभी फॉर्मेट के लिए व्यूज काउंट का नियम बदलने जा रहा है. अब पहले सेकेंड या पहले फ्रेम से ही वीडियो व्यूज काउंट हो जाएगा. 

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यह भी पढ़ें: 24 अगस्त से YouTube पर बदल जाएगा व्यूज का खेल, हर वीडियो बनाने वाले पर पड़ेगा असर

कमाई पर क्या असर पड़ेगा? 

YouTube का वीडियो व्यूज काउंट बदलने के बाद कंटेंट क्रिएटर्स के रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगी. यूट्यूब ने कमाई के तरीके या मॉनेटाइजेशन के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में क्रिएटर्स के रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YPP) और विज्ञापनों से होने वाली कमाई अभी भी पुराने नियमों के तहत काम करेगी. चैनल को मोनेटाइज करने की जो शर्तें हैं, वे पहले जैसी ही लागू रहेंगी. 

यह भी पढ़ें: YouTube अब देगा WhatsApp को टक्कर, मैसेजिंग फीचर आ रहा है

क्या आम लोगों पर पड़ेगा कोई असर

YouTube व्यूज काउंट की वजह से आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. यह नियम सिर्फ व्यूज काउंट को लेकर है. आम लोगों को Youtube की सर्विस वैसी ही मिलती रहेगी, जैसी अभी मिलती है. 

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