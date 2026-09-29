आज 29 सितंबर 2026 वृष राशिफल: धैर्य दिखाएंगे, पहल से बचें

खर्च की अधिकता बनी रहेगी. संबंधों का लाभ उठाएं. जिद जल्दबाजी अहंकार से बचें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. परिजनों का सहयोग पाएंगे. आपसी रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. सहजता बढ़ाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. वैदेशिक मामलों में सतर्क रहेंगे. उधार से बचेंगे. कार्य समय से पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें. बड़प्पन बनाए रखेंगे. निवेश कार्यों में शामिल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में संतुलन बनाए रखें. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. अवसर का इंतजार करें. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों में जिद बचें. सजगता बनाए रहेंगे. नियमों पर जोर दें.

धन संपत्ति- कार्यों में अनुपालन अनुशासन रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवरों का साथ बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में में स्पष्ट बने रहें. मित्र संबंध मधुर रहेंगे. अतार्किक प्रतिक्रिया से बचेंगे. सबसे सामंजस्य और परामर्श बनाए बढ़ाएं. भेंट मुलाकात की संभावना रहेगी. धैर्य दिखाएंगे. अपनों को मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों का सम्मान करेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है.

स्वास्थ्य मनोबल- मितव्यता अपनाएंगे. पहल से बचें. कार्यगति प्रभावित रह सकती है. निवेश के मामलों में रुचि लेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. विवेक व विनम्रता बढ़़ाएं.

शुभ अंक : 3, 4, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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