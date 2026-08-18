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24 अगस्त से YouTube पर बदल जाएगा व्यूज का खेल, हर वीडियो बनाने वाले पर पड़ेगा असर

YouTube दुनिया का बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है. कंपनी ने नया नियम लाने का ऐलान किया है. 24 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा. इसके बाद वीडियो पर व्यूज काउंट बढ़ेंगे.

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यूट्यूब पर व्यूज के नए नियम
यूट्यूब पर व्यूज के नए नियम

अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो 24 अगस्त 2026 आपके लिए काफी अहम तारीख होने वाली है. इस दिन से यूट्यूब लंबे वीडियो, लाइव स्ट्रीम और दूसरे वीडियो फॉर्मेट के व्यू गिनने का तरीका बदलने जा रहा है. अभी तक यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो शुरू होना ही हर मामले में व्यू गिनने के लिए काफी नहीं माना जाता था.  अब कंपनी व्यू को वीडियो के प्ले होते ही गिनने की नई व्यवस्था ला रही है, यानी यूजर ने वीडियो शुरू किया और वीडियो चलना शुरू हुआ तो व्यू काउंट हो जाएगा. 

यह बदलाव सिर्फ छोटे वीडियो तक नहीं रहेगा, बल्कि लंबे वीडियो, लाइव स्ट्रीम और दूसरे वीडियो फॉर्मेट पर भी लागू होगा. यूट्यूब पहले ही शॉर्ट्स के लिए ज्यादा आसान व्यू काउंटिंग अपना चुका है और अब इसी तरीके को बाकी वीडियो फॉर्मेट तक लाया जा रहा है.

वीडियो खोलते ही एक व्यू बढ़ जाएगा?

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काफी हद तक हां, लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा. 24 अगस्त से पब्लिक दिखने वाला व्यू काउंट वीडियो शुरू होते ही बढ़ सकता है, इसके लिए कोई तय मिनिमम देखने का समय नहीं होगा. यानी, किसी ने वीडियो चलाया और कुछ ही सेकंड बाद उसे बंद कर दिया तो भी सार्वजनिक व्यू काउंट में वह व्यू जुड़ सकता है. 

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इसका मतलब यह नहीं है कि यूट्यूब अब यह मान लेगा कि दर्शक ने पूरा वीडियो देख लिया. असल में वीडियो को कितनी देर देखा गया और दर्शक कितनी देर तक जुड़ा रहा, यह जानकारी अलग तरीके से सामने आएगी. इंगेज्ड व्यू अहम हो जाएंगे. 

यूट्यूब पुराने तरीके से मिलने वाले ज्यादा मायने रखने वाले व्यू डेटा को अनालिटिक्स में एंगेज्ड व्यूज के तौर पर उपलब्ध रखेगा. इससे क्रिएटर यह समझ सकेंगे कि कितने लोग सिर्फ वीडियो शुरू करके चले गए और कितने लोग असल में वीडियो के साथ जुड़े रहे. 

क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब क्या है

सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वह है व्यू काउंट. 24 अगस्त के बाद किसी वीडियो पर सार्वजनिक रूप से दिखने वाला व्यू नंबर पहले की तुलना में तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि अब वीडियो शुरू करने वाले दर्शक भी व्यू में जुड़ेंगे. 

इसका फायदा खास तौर पर उन क्रिएटर्स को दिख सकता है जिनके वीडियो पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं लेकिन शुरुआत के कुछ सेकंड में वीडियो छोड़ देते हैं. ऐसे मामलों में पब्लिक व्यू काउंट बड़ा दिखाई दे सकता है, जबकि असली यूजर जुड़ाव उतना नहीं बढ़ा हो. यानी आने वाले समय में सिर्फ यह देखना कि किसी वीडियो को कितने व्यू मिले हैं, उसके प्रदर्शन को समझने के लिए काफी नहीं होगा

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उदाहरण के लिए किसी वीडियो पर 10 लाख व्यू दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि कितने लोगों ने असल में वीडियो देखा और कितने लोग कुछ ही सेकंड में चले गए. क्रिएटर को दूसरे आंकड़े देखने होंगे. 

क्या इससे यूट्यूब से होने वाली कमाई बढ़ जाएगी?

यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब नहीं है. यूट्यूब के इस बदलाव से क्रिएटर्स की कमाई या YouTube Partner Program में शामिल होने की शर्तें सीधे तौर पर नहीं बदलेंगी. कमाई और एलिजिब्लिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़े अभी भी यूजर्स के असल जुड़ाव और वॉच टाइम से जुड़े रहेंगे. इसलिए अगर कोई क्रिएटर सोच रहा है कि 24 अगस्त के बाद सिर्फ व्यू काउंट तेजी से बढ़ने से उसकी कमाई भी बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा. 

असल कमाई के लिए यह अभी भी मायने रखेगा कि लोग वीडियो को कितनी देर देखते हैं, कितना वॉच टाइम बनता है और वीडियो पर उनका एंगेजमेंट कैसा है. यूट्यूब के मौजूदा आंकड़ों में भी कंपनी अलग-अलग तरह के व्यू और एंगेज्मेंट को अलग मानती है. इससे यह साफ है कि सिर्फ सार्वजनिक व्यू नंबर को देखकर किसी वीडियो की पूरी कामयाबी तय नहीं की जा सकती. 

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फिर यूट्यूब ने यह बदलाव क्यों किया?

यूट्यूब का बड़ा मकसद अलग-अलग वीडियो फॉर्मेट में व्यू की गिनती को एक जैसा करना है. शॉर्ट्स में पहले से ही वीडियो शुरू होते ही व्यू काउंट करने क सिस्टम है. अब लंबे वीडियो और लाइव स्ट्रीम के लिए भी इसी तरह की सिस्टम लाया जा रहा है. 

इससे यूट्यूब पर दिखने वाला व्यू नंबर दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ तुलना करने में भी ज्यादा आसान हो सकता है. लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आएगी, क्रिएटर्स और ब्रांड्स को यह समझना होगा कि व्यू सिर्फ पहुंच दिखाता है, असली एंगेजमेंट नहीं. आने वाले समय में किसी वीडियो की कामयाबी समझने के लिए व्यू के साथ वॉच टाइम और लोग कितनी देर रुका और कितने लोगों ने वीडियो को आगे तक देखा, इन आंकड़ों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा. 

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