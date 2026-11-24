NVIDIA के CEO पद पर जेन्सेन हुआंग की वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी AI-एडिटेड तस्वीर शेयर की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. तस्वीर में हुआंग ट्रंप की 2024 वाली मशहूर रैली-पोज में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में अमेरिकी झंडे की जगह लाल ब्रा है. ट्रंप ने 'Sex sells' कहकर इस पूरे विवाद पर ऐसा बयान दिया, जिसने इसे और चर्चा में ला दिया.

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एनवीडिया के CEO जेन्सन हुआंग की वापसी इन दिनों टेक जगत की बड़ी खबर है. लेकिन इस वापसी का जश्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में मनाया, वह किसी आम बधाई संदेश जैसा नहीं था.

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ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की. इसमें हुआंग को उसी अंदाज में दिखाया गया है, जिसमें 2024 में पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली में जानलेवा हमले के बाद ट्रंप की तस्वीर सामने आई थी. तस्वीर में हुआंग का चेहरा खून से सना दिखाया गया है और वह एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं. फर्क इतना है कि उनके हाथ में लाल ब्रा है और पीछे अमेरिकी झंडे की जगह एनवीडिया का झंडा नजर आता है.

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यह तस्वीर असली घटना की नहीं, बल्कि AI की मदद से बदली गई तस्वीर है. ट्रंप ने इसे हुआंग की कंपनी में वापसी के कुछ ही घंटों बाद शेयर किया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई और कई मीडिया संस्थानों ने भी इस असामान्य तस्वीर को खबर बनाया.

ट्रंप बोले- मैंने एनवीडिया बोर्ड को मनाया

तस्वीर शेयर करने से पहले ट्रंप ने CNBC को दिए इंटरव्यू में जेन्सेन हुआंग की वापसी का क्रेडिट भी लिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड से बात की और उसे हुआंग को वापस लाने के लिए मना लिया.

ट्रंप के मुताबिक, बोर्ड के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल थे. उन्होंने अपने प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया कि सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हुआंग को फोन करके काम पर ध्यान देने के लिए भी कहा.

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एनवीडिया के बोर्ड ने 23 नवंबर को हुआंग को कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ पद पर दोबारा नियुक्त करने का ऐलान किया था. बोर्ड ने कहा था कि उसने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ स्तर से इनपुट लेने के बाद यह फैसला किया है. कंपनी के बयान में यह भी कहा गया कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

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'Sex sells' कहकर ट्रंप ने क्या इशारा किया?

ट्रंप से जब हुआंग के निजी रिश्तों से जुड़े विवाद पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से एनवीडिया CEO की लोकप्रियता कम होने के बजाय बढ़ भी सकती है. CNBC के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “Sex sells, fellas.” यानी सेक्स से जुड़ी बातें लोगों का ध्यान खींचती हैं.

ट्रंप का इशारा हुआंग के निजी जीवन को लेकर सामने आए आरोपों की ओर था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हुआंग का एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध रहे हैं. इनमें एक महिला के चीन की खुफिया एजेंसी से कथित संबंध होने का आरोप भी शामिल है. हालांकि, इन आरोपों की जांच और उनसे जुड़े सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं. चीन ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया है.

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ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस विवाद से हुआंग की छवि को नुकसान होगा. उनके मुताबिक, लोग इस बात का सम्मान कर सकते हैं कि हुआंग ने मुश्किल हालात का सामना किया.

2024 की उस तस्वीर को क्यों चुना ट्रंप ने?

ट्रंप की ओर से शेयर की गई तस्वीर का संदर्भ समझना भी जरूरी है. जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई थी. हमले के बाद सुरक्षा एजेंट उन्हें मंच से बाहर ले जा रहे थे. उसी दौरान ट्रंप ने खून से सने चेहरे के साथ मुट्ठी हवा में उठाई थी. यह तस्वीर उनके चुनाव प्रचार की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल हो गई थी.

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अब उसी तस्वीर के अंदाज को जेन्सेन हुआंग के साथ जोड़ दिया गया. AI-एडिटेड तस्वीर में ट्रंप की जगह हुआंग का चेहरा लगाया गया है. उनके आसपास सुरक्षा एजेंट दिखाई देते हैं, पीछे NVIDIA का झंडा है और उठे हुए हाथ में लाल ब्रा दिखाई गई है.

लाल ब्रा का इस्तेमाल हुआंग के निजी रिश्तों से जुड़े विवाद की ओर इशारा करता है. इस तरह ट्रंप ने एक राजनीतिक घटना की चर्चित तस्वीर को टेक कंपनी के CEO की वापसी से जोड़ दिया.

हुआंग की वापसी के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए

एनवीडिया बोर्ड का फैसला हुआंग के लिए बड़ी वापसी जरूर है, लेकिन इससे कंपनी और उनके आसपास उठे सभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं. विवाद में निजी रिश्तों के अलावा अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों और चीन तक एडवांस AI चिप पहुंचने से जुड़े सवाल भी शामिल हैं.

ट्रंप ने अपने बयान में खुद कहा था कि एनवीडिया को अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के पालन की आंतरिक जांच जारी रखनी चाहिए. अमेरिकी सांसदों ने भी कंपनी से जवाब मांगे हैं. सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा है कि हुआंग की वापसी के बाद भी एनवीडिया को अमेरिकी कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर जवाब देना होगा.

इस मामले में अमेरिकी कांग्रेस की नजर भी बनी हुई है. हुआंग को दिसंबर में अमेरिकी सांसदों के सामने पेश होना है. ऐसे में सीईओ की कुर्सी पर उनकी वापसी के बावजूद कंपनी के सामने जांच और जवाबदेही से जुड़े सवाल बने रहेंगे.

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