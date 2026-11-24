सोना-चांदी की कीमतों में नवंबर महीने में दनादन क्रैश (Gold Rate Crash) हुआ. हालांकि, बीते कारोबारी दिन इस कीमती पीली धातु की चाल बदली और 3% उछाल देखने को मिला. इसके बावजूद नवंबर की शुरुआत से अब तक 10 Gram 24 Karat Gold 14,000 रुपये से ज्यादा सस्ता हो चुका है.

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सोमवार को आए उछाल से निवेशक असमंजस में हैं कि खरीदारी करें या फिर सोने में और गिरावट का इंतजार करें? तो निवेशकों (Gold Investors) के लिए आने वाले 15 दिन बेहद खास हैं. इस अवधि में तीन जरूरी फैक्टर्स पर नजर रहेगी, जिनका कनेक्शन अमेरिका से और ये तय कर सकती हैं कि गोल्ड में सुधार होगा या और गिरावट आएगी.

नवंबर में सोना काफी सस्ता

सोने की कीमत ने जहां इस साल की शुरुआत में रिकॉर्डतोड़ तेजी के साथ हैरान किया था, तो वहीं साल के अंतिम महीने में इसकी कीमत में क्रैश सुर्खियां बन रहा है. चालू नवंबर महीने की बात करें, तो पहले कारोबारी दिन के बंद 1,40,186 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाला सोना एमसीएक्स पर गिरते हुए 1,26,021 रुपये पर आ गया है. ये गिरावट सोमवार को इसके भाव में आए 4243 रुपये के उछाल के बाद है.

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वहीं हाई से तुलना करें, तो ये बुरी तरह क्रैश (Gold Crash From High) नजर आता है. दरअसल, जनवरी के आखिरी महीने में सोने का वायदा रेट 1.93 लाख रुपये के पार निकल गया था. यहां से तुलना करें, तो ये कीमती धातु करीब 67,000 रुपये सस्ती मिल रही है.

क्यों अगले 15 दिन निवेशकों के लिए खास?

Gold Rate में रिकॉर्ड तेजी के बाद बीते कुछ समय में आई तगड़ी गिरावट से इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि मौजूदा लेवल पर खरीदें या और गिरावट का इंतजार करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. अगर आप भी इस लिस्ट में हैं, तो 25 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच होने वाली तीन चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए.

25 नवंबर 2026

सोने के लिए पहला बड़ा ट्रिगर 25 नवंबर को आने वाली US पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) इन्फ्लेशन रिपोर्ट है. FED इंटरेस्ट रेट तय करते समय इस इन्फ्लेशन गेज पर करीब से नजर रखता है. उम्मीद से ज्यादा महंगाई से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीदें और बढ़ सकती हैं, जिससे डॉलर को सपोर्ट मिलेगा और सोने पर और दबाव पड़ सकता है.

4 दिसंबर 2026

बात दूसरे ट्रिगर की करें, तो ये अमेरिका की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट होगी, जो 4 दिसंबर को आने वाली है. अच्छी जॉब क्रिएशन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स की बात मजबूत हो सकती है, जबकि कमजोर एम्प्लॉयमेंट डेटा से कम एग्रेसिव Fed की उम्मीदें बढ़ सकती हैं. ये भी सोने का भाव पर असर डाल सकता है.

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9 दिसंबर 2026

Gold Rate पर इन 15 दिनों में सामने आने वाले तीसरे फैक्टर का सबसे बड़ा असर हो सकता है. दरअसल, 9 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर के पॉलिसी रेट पर फैसला लेने वाला है. अगर ब्याज दरों में इजाफा किया जाता है, तो आम तौर पर सोने का आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि यह पीली कीमती धातु ब्याज से होने वाली इनकम नहीं देती. इसका असर सोने के भाव पर देखने को मिलेगा.

क्या 2027 में और टूटेगा सोना?

कोटक नियो में कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के हेड अनिंद्य बनर्जी का मानना ​​है कि सोना अभी से जनवरी 2027 के बीच अपने निचले स्तर पर पहुंच सकता है, हालांकि और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि गोल्ड को लेकर लॉन्ग-टर्म नजरिया पॉजिटिव है. इस बीच हमें उम्मीद है कि अभी से जनवरी 2027 के बीच एक बॉटम बनेगा. पुराने ट्रेंड्स बताते हैं कि डॉलर के पीक पर पहुंचने के तुरंत बाद सोना अक्सर बॉटम पर आ जाता है.

(नोट: सोना-चांदी में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी है.)

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