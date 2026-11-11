चीन के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी एनवीडिया CEO की गर्लफ्रेंड, हांगकांग के पासपोर्ट से पहुंची थीं ताइवान 

Nvidia के CEO और को-फाउंडर जेनसन हुआंग के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में आईं एलिस हुआंग ने हांगकांग के पासपोर्ट से ताइवान में एंट्री की थी. ताइवान की इमिग्रेशन एजेंसी ने बुधवार को इसकी पुष्टि की. एलिस पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है. ताइवान की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं.

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इमिग्रेशन एजेंसी ने पासपोर्ट की पुष्टि की

ताइवान की नेशनल इमिग्रेशन एजेंसी के प्रमुख लिन हॉन्ग-एन ने पत्रकारों को बताया कि सरकारी एजेंसियों के पास एलिस के ताइवान आने और जाने का पूरा रिकॉर्ड है. उन्होंने पुष्टि की कि एलिस ने हांगकांग के पासपोर्ट से ताइवान में एंट्री की थी.

ताइवान में हांगकांग के पासपोर्ट पर एंट्री लेना आसान है. इसके मुकाबले चीन के नागरिकों को ताइवान जाने के लिए खास इजाजत लेनी पड़ती है. इसकी वजह चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है. वह इस पर अपना नियंत्रण चाहता है.

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ताइवान की गृह मंत्री लियू शिह-फांग ने संसद में बताया कि एलिस ताइवान आई थीं, लेकिन फिलहाल विदेश में हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पता होता कि एलिस पर जासूसी का शक है, तो उन्हें ताइवान में एंट्री नहीं दी जाती.

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लियू ने कहा कि सरकार अब इस बात की समीक्षा करेगी कि एलिस को ताइवान आने की इजाजत कैसे मिली. इसके लिए यात्रा से पहले की जांच, यात्रा के दौरान निगरानी और लौटने के बाद की जांच के तरीकों को भी देखा जाएगा. उन्होंने बताया कि एलिस का ताइवान आने का परमिट रद्द कर दिया गया है. अब वह दोबारा ताइवान नहीं आ सकेंगी. लियू ने मंगलवार को भी कहा था कि ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं.

मई 2025 में जेनसन के साथ दिखी थीं एलिस

एलिस हुआंग मई 2025 में ताइवान की राजधानी ताइपे में एक डिनर कार्यक्रम में जेनसन हुआंग के साथ नजर आई थीं. यह कार्यक्रम जेनसन ने आयोजित किया था. उस समय ताइवान में कंप्यूटेक्स नाम का बड़ा टेक एक्सपो चल रहा था.

इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने रेस्तरां के बाहर से दोनों का वीडियो बनाया था. वीडियो में गुलाबी ड्रेस पहने एक महिला जेनसन के साथ नजर आई थीं. उनकी पहचान एलिस हुआंग के रूप में हुई थी. वीडियो में जेनसन एलिस के कंधे पर हाथ रखते दिखे. इसी दौरान एलिस ने उनके दाएं गाल पर किस किया था. यह वीडियो मीडिया के लाइव प्रसारण में भी दिखाया गया था.

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चीन की खुफिया एजेंसी से संबंध होने का शक

एलिस हुआंग सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड में अधिकारी रह चुकी हैं. अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि वह चीन की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करती थीं. हालांकि, चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है.

जेनसन हुआंग ने एलिस के साथ अफेयर की बात स्वीकार की है. इसके बाद Nvidia के बोर्ड ने रविवार को जेनसन के खिलाफ जांच शुरू करने की घोषणा की. जेनसन Nvidia के CEO और को-फाउंडर हैं. एलिस और जेनसन के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है. एलिस को हुआंग ले नाम से भी जाना जाता है.

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