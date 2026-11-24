उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा तट पर सोमवार शाम को हजारों श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया. कार्तिक गंगा स्नान से एक दिन पूर्व चतुर्दशी को सूर्यास्त होते ही अलग-अलग राज्यों से पहुंचे लोगों ने गंगा स्नान के बाद दीये प्रवाहित किए. महाभारत काल से चली आ रही इस प्राचीन परंपरा को निभाते समय कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

और पढ़ें

महाभारत काल से जुड़ी है दीपदान की यह परंपरा

धार्मिक मान्यता के अनुसार, महाभारत के युद्ध में मारे गए लाखों सैनिकों और असंख्य योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मौजूदगी में सर्वप्रथम चतुर्दशी को गढ़मुक्तेश्वर के गंगा तट पर दीपदान किया था. उसी समय से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस गंगा मेले को राजकीय दर्जा भी प्रदान कर दिया है.

देर रात तक चला दीपदान और पिंडदान का सिलसिला

सूर्यास्त के साथ शुरू हुआ दीपदान का सिलसिला देर रात तक चलता रहा, जिसके बाद धार्मिक अनुष्ठान करते हुए पिंडदान किया जाएगा. अपनों से बिछड़े परिजनों की याद में दीपदान करते वक्त कई श्रद्धालुओं की आंखें भर आईं. दीयों की जगमगाहट से गंगा घाट ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से तारे धरती पर उतर आए हों.

Advertisement

ब्रजघाट और गढ़ मेले में रहे विशेष इंतजाम

गढ़ मेले के साथ-साथ ब्रजघाट पर भी दीपदान के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए थे. घाटों पर पूजा की सामग्री लेकर ब्राह्मण भी मौजूद रहे, जहां पिंडदान, दीप, लौंग, बताशे और बांस की चटाई जैसी सामग्री उपलब्ध थी. इसके अलावा, काफी श्रद्धालु अपने घरों से ही दीपक और घी लेकर गंगा तट पर पहुंचे और विधिवत दीपदान किया.

---- समाप्त ----