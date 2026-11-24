बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कथित डीपफेक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने फोर्जरी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और वीडियो को सर्कुलेट करने वालों की भूमिका की जांच कर रही है.

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जानकारी के मुताबिक, वीडियो को कांग्रेस से जुड़े कई लोगों ने भी शेयर किया था. बीजेपी ने सोमवार को इस मामले की शिकायत की थी जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है.

बीजेपी की ओर से इस मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर वीडियो को सर्कुलेट करने वालों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में फोर्जरी और IT एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है.

बीजेपी के मुताबिक, नितिन नवीन ने 22 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया था. पार्टी का आरोप है कि इस संबोधन की वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ कर AI और डीपफेक तकनीक के जरिए एक भ्रामक वीडियो तैयार किया गया. इसमें नितिन नवीन के नाम से ऐसे बयान प्रसारित किए गए, जो उन्होंने अपने वास्तविक संबोधन में नहीं दिए थे.

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क्या है बीजेपी का आरोप

बीजेपी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर न्यूज एजेंसी ANI की वास्तविक वीडियो कवरेज जैसी दिखने वाली रिकॉर्डिंग का कथित तौर पर डिजिटल तरीके से इस्तेमाल किया गया. इसमें भारत-चीन संबंधों, पाकिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन और भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर नितिन नवीन के नाम से कथित तौर पर झूठे और भ्रामक बयान तैयार कर प्रसारित किए गए.

बीजेपी ने वीडियो तैयार करने, उसमें डिजिटल छेड़छाड़ करने और उसे संगठित तरीके से प्रसारित करने वाले लोगों और नेटवर्क की पहचान करने की मांग की है. साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फर्जी सामग्री हटाने या उसकी पहुंच निष्क्रिय करने की कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा है. पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर जांच में किसी संगठित राजनीतिक, वित्तीय या अन्य नेटवर्क की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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