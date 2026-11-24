Rinku Singh Priya Saroj Photos: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है. 4 दिसंबर को रिंकू अपनी मंगेतर सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे है. शादी के कुछ दिन पहले रिंकू ने प्रिया को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है और उनके साथ अपनी कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शेयर कीं. फोटोज में दोनों का प्यारा भरा अंदाज देखने को मिला रहा हैं और साड़ी-सूट में सपा सांसद बहुत खूबसूरत लग रही हैं.

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रिंकू सिंह ने 23 नवंबर को प्रिया के बर्थडे के मौके पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं और कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे प्रिया...इस बार का बर्थडे खास है, और आने वाले दिन उससे भी ज्यादा.' अपने इस स्पेशल मैसेज के जरिए उन्होंने अपनी शादी की तरफ इशारा किया है.

रिंकू-प्रिया का प्यार भरा अंदाज

सामने आई तस्वीरों में रिंकू और प्रिया एक साथ काफी जंच रहे हैं और पहली फोटो में पीले रंग के सूट में प्रिया और काली टी-शर्ट में क्रिकेटर खड़े हैं और दोनों ने एक साथ दो आर्टिफिशियल सूरजमूखी के फूलों को पकड़ा हुआ है. इसके साथ ही प्रिया ने मुस्कुराते हुए रिंकू के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ है.

बैट पकड़े मस्ती करती दिखीं प्रिया

प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और अक्सर ही उनको लोगों की समस्या सुनते ही देखा जाता है. मगर रिंकू ने उनका मस्ती भरा अंदाज भी लोगों को दिखाया है. शेयर की कुछ फोटोज में प्रिया उनके बैट थामे मस्ती कर रही हैं, तो कभी बैट के साथ पोज दे रही हैं और वो उनकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं.

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साड़ी-सूट में छाईं प्रिया सरोज

प्रिया सरोज अपनी सादगी की वजह से ही अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं और ज्यादातर ही वो साड़ी-सूट में ही नजर आती हैं. एक फोटो में प्रिया नीली साड़ी में मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं और उनके पीछे व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू ट्राउजर में रिंकू उनके फोन में देख रहे हैं. दोनों का यह कपल पोज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

तो एक फोटो क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका की शादी की है, जहां ग्रीन कलर की साड़ी में प्रिया का बेहद स्टनिंग लग रही थीं. साड़ी ही नहीं बल्कि हल्के पीले कलर के सूट में भी उनकी सिंपल लुक फैंस को काफी अच्छा लग रहा है और बिना मेकअप भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.

पीएम-सीएम को दिया शादी का न्यौता

रिंकू-प्रिया की इस ग्रैंड वेडिंग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और शादी के कार्ड भी बंट गए हैं. रिंकू सिंह की फैमिली ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कार्ड सौंपा. तो दूसरी तरफ प्रिया सरोज अपने पूरे परिवार के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके परिवार समेत शादी का न्यौता देने पहुंची थीं.

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