Anant Singh Daughter Wedding: शादी है या गाड़ियों का एक्सपो! कहीं घोड़ा दौड़ रहा है, कहीं थार खड़ी है और कहीं करोड़ों की डिफेंडर दामाद का इंतजार कर रही है. बिहार के मोकामा वाले अनंत सिंह की बेटी की शादी है. यहां बारातियों के स्वागत से लेकर तोहफों तक, हर चीज में रुतबे की झलक दिख रही है. घुड़दौड़ में जो बाजी मारेगा, उसे मिलेगी महिंद्रा थार. बेटी का हाथ थामने आ रहे दामाद को तिलक में ही मिली करीब साढ़े तीन करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर. और परिवार के छोटे बेटे के लिए BMW की भी चर्चा है.

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अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में सबसे ज्यादा चर्चा उनके होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को मिलने वाली लग्जरी SUV की है. अनंत सिंह ने अपने दामाद के लिए लैंड रोवर डिफेंडर खरीदी है. इस कार की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है. खास बात यह है कि शादी से पहले ही यह सफेद रंग की लग्जरी SUV अनंत सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंच गई थी.



बताया जा रहा है कि, तिलक समारोह में ऋषिकेश कुमार को डिफेंडर गिफ्ट की जा चुकी है. डिफेंडर अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, शानदार ऑफ-रोड क्षमता और लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि इस कार ने शादी की तैयारियों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी हैं.



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घुड़दौड़ जीतने वाले को मिलेगी Mahindra Thar

इस शादी का दूसरा बड़ा आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता है. आमतौर पर शादियों में संगीत, डांस और दूसरी मनोरंजक एक्टीविटीज होती हैं, लेकिन अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी में घोड़ों की रेस कराने का फैसला किया है. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले घुड़सवार को महिंद्रा थार इनाम में दी जाएगी. इस इनाम वाली थार की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है. सफेद रंग की इस SUV की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है.



खास बात यह है कि प्रतियोगिता में सिर्फ पहले स्थान पर आने वाले को ही इनाम नहीं मिलेगा. दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को बुलेट मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटर दिया जाएगा. हालांकि, इनका कौन सा मॉडल या वेरिएंट इनाम में मिलेगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

कैसी है इनाम वाली Thar

विजेता को व्हाइट कलर की Mahindra Thar RWD दी जाएगी. ये एसयूवी दशकों से अपने पावरफुल इंजन, जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. हालांकि इनाम वाली थार थ्री-डोर मॉडल है. इसकी कीमत 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. हालांकि ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि, अनंत सिंह इनाम में कौन सा मॉडल दे रहे हैं. सामने आई तस्वीरों के आधार पर कहा जा सकता है कि, ये संभवत: LXT RWD या ZXT RWD (1.5 लीटर डीज़ल मैनुअल) वेरिएंट हो सकता है. गाड़ी के अगले हिस्से में नया बॉडी-कलर (व्हाइट) 6-स्लॉट ग्रिल और ड्यूल-टोन सिल्वर बंपर दिया गया है, जो इसे पुराने मॉडल से अलग बनाता है.



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केबिन के अंदर नया बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और Thar ROXX जैसा नया स्टीयरिंग व्हील लगा है, जो 3-डोर थार के अपडेटेड मॉडल में मिलता है. गाड़ी के अंदर गियर लीवर के पास केवल मेन गियर शिफ्टर है. 4x4 (4WD) वाला दूसरा छोटा लीवर मौजूद नहीं है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स लगा है. गाड़ी के पिछले फेंडर पर साफ तौर पर 'RWD' (रियर-व्हील ड्राइव) की बैजिंग देखी जा सकती है.

चूंकि थार के बेस वेरिएंट AXT में बड़ा टचस्क्रीन और अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, इसलिए यह थार थ्री-डोर का टॉप या सेकंड-टॉप वेरिएंट हो सकता है. बाहर की तरफ 18-इंच के अलॉय व्हील्स, ब्लैक हार्ड-टॉप रूफ, और अंदर ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दिख रही है.

छोटे बेटे के लिए भी BMW की चर्चा

अनंत सिंह के परिवार में गाड़ियों को लेकर चर्चा सिर्फ दामाद और घुड़दौड़ के विजेताओं तक ही सीमित नहीं है. परिवार के छोटे बेटे अभिनव सिंह के लिए भी BMW कार की व्यवस्था की गई है. हालांकि, इस कार के मॉडल और कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन डिफेंडर और थार के बीच BMW की चर्चा ने इस शादी को और खास बना दिया है.

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर यानी कल होगी. शादी को यादगार बनाने के लिए मोकामा के नदवां गांव में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. जानकारी के मुताबिकल, समारोह में करीब 4 से 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं और 500 से अधिक हलवाइयों को इस काम में लगाया गया है. शादी के लिए करीब 10 से 12 बीघा जमीन पर पंडाल तैयार किए गए हैं. कार्यक्रम में मेहंदी, संगीत, कव्वाली, घुड़दौड़ और विवाह की रस्मों के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं.

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