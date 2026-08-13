Instagram ने 10 साल बाद बदला Logo, यूजर्स बोले- ये क्या बना दिया

Instagram ने करीब 10 साल बाद अपने पहचान वाले लिखे हुए लोगो यानी वर्डमार्क को बदल दिया है. नया डिजाइन पहले से ज्यादा साफ और मॉडर्न बनाने की कोशिश है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है. कुछ लोगों को नया डिजाइन पसंद आया है, जबकि कई यूजर्स को इसमें इंस्टाग्राम का पुराना अंदाज ही नहीं दिख रहा. कुछ लोगों ने तो मजाक में इसे ‘Instagzam’ तक कहना शुरू कर दिया है.

और पढ़ें

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. इंस्टाग्राम ने इस बार अपने पूरे ऐप आइकॉन को बदलने का ऐलान नहीं किया है. यानी बदलाव मेनली उस लिखे हुए Instagram वर्डमार्क में है, जिसे ऐप के अंदर ब्रैंड नाम के तौर पर देखा जाता है. यही वह हिस्सा है जिसे कंपनी ने करीब 10 साल बाद रिफ्रेश किया है.

इंस्टा के लोगो में बदला क्या है?

अगर आपने इंस्टा को लंबे समय से इस्तेमाल किया है तो उसके लिखे हुए नाम को देखते ही पहचान जाते होंगे. पिछले करीब एक दशक से इंस्टाग्राम का नाम एक खास कर्सिव यानी हाथ से लिखे हुए अंदाज में दिखाई देता था. अब इंस्टाग्राम ने इसी स्टाइल को बदल दिया है.

नया वर्डमार्क पुराने कर्सिव अंदाज और नॉर्मल प्रिंट अक्षरों के बीच का डिजाइन है. कंपनी इसे ज्यादा साफ, मॉडर्न और अपने पुराने डिजाइन से जुड़ा हुआ रखना चाहती है. इंस्टाग्राम के हेड ऐडम मोसेरी ने बदलाव के बारे में बताया कि ऐप के ऊपर दिखने वाला वर्डमार्क 10 साल से नहीं बदला था, इसलिए इसे रिफ्रेश करने का समय आ गया था

Advertisement

कंपनी का कहना है कि नया डिजाइन ज्यादा साफ और मॉडर्न है, लेकिन इसमें इंस्टा के पुराने डिजाइन की झलक भी रखी गई है. इसका मकसद इंस्टा की पहचान को पूरी तरह बदलना नहीं, बल्कि उसे आज के समय के हिसाब से अपडेट करना है.

यह भी पढ़ेंः Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

...लेकिन इंटरनेट को नया लोगो समझ क्यों नहीं आ रहा?

यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है. नया डिजाइन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके अक्षरों को लेकर मजाक शुरू कर दिया. कई यूजर्स का कहना है कि नया नाम पहली नजर में इंस्टा की जगह ‘Instagzam’ जैसा दिखाई देता है. कुछ लोगों को खास तौर पर बीच के अक्षरों की डिजाइन अजीब लग रही है.

Reddit पर भी नए वर्डमार्क को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कुछ लोग इसे खराब डिजाइन बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि नया लोगो साफ और मॉडर्न दिखता है. यानी अभी इंटरनेट पर राय बंटी हुई है.

और यही किसी बड़े ब्रांड के लोगो बदलने की सबसे बड़ी चुनौती होती है. कंपनी के लिए डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है. उसे पहली नजर में पहचान में भी आना चाहिए.

Advertisement

पुराना इंस्टाग्राम लोगो इतना खास क्यों था?

इंस्टा ने अपने लिखे हुए लोगो को 2016 में बड़े डिजाइन बदलाव के दौरान एक नया रूप दिया था. उसी दौर में ऐप का पूरा लुक भी बदला था और कैमरा आइकन को ज्यादा सिंपल और रंगीन बनाया गया था.

इसके बाद इंस्टाग्राम का कर्सिव वर्डमार्क धीरे-धीरे उसकी पहचान का हिस्सा बन गया. इतने लंबे समय तक एक ही डिजाइन देखने के बाद लोगों के दिमाग में इंस्टा का नाम उसी अंदाज से जुड़ गया.इसलिए अब जब इंस्टाग्राम ने सिर्फ अक्षरों का स्टाइल बदला है, तब भी लोगों को यह बदलाव काफी बड़ा लग रहा है.

इंस्टाग्राम ने अभी पूरा लोगो क्यों नहीं बदला?

क्योंकि कंपनी के लिए पहचान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. इंस्टाग्राम का कैमरा वाला आइकॉन आज भी उसकी सबसे मजबूत पहचान में से एक है. 2016 में जब इंस्टा ने अपना बड़ा विजुअल बदलाव किया था, तब भी कंपनी ने पुराने कैमरा आइडिया को पूरी तरह हटाने के बजाय उसे एक ज्यादा सिंपल और रंगीन रूप दिया था.

इस बार बदलाव ज्यादा सीमित दिखाई दे रहा है. इंस्टा ने अपने लिखे हुए नाम को नया रूप दिया है, लेकिन ऐप की पूरी पहचान को पलटने जैसा बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए इसे पूरा रीब्रांड कहना सही नहीं होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः गाइडेड मिसाइल की तरह बन गया AI एजेंट, अपने मालिक का स्लॉट बुक करने के लिए सिस्टम हैक कर दिया

Adam Mosseri को पता था कि लोग प्रतिक्रिया देंगे

इंस्टा के हेड Adam Mosseri ने नए वर्डमार्क को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा पहले से लगा रखा था. उन्होंने इसे थ्रेड्स पर भी शेयर किया और लोगों से इस बदलाव पर अपनी राय देने को कहा.

और जैसा अक्सर बड़े ब्रांड के लोगो बदलने पर होता है, इंटरनेट ने भी तुरंत अपनी राय देनी शुरू कर दी.किसी को नया डिजाइन पसंद आया, किसी ने पुराने लोगो को बेहतर बताया और कुछ लोगों ने नए अक्षरों को लेकर मीम बनाना शुरू कर दिया. Reddit पर ‘Instagzam’ वाला मजाक तेजी से चर्चा में आया.

---- समाप्त ----