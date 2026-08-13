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ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जान से मारने की धमकी, दफ्तर में घुसकर तानी पिस्टल, दी गालियां

लखनऊ में सुभासपा के प्रदेश कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और पिस्टल निकालकर धमकी देने के आरोप में राशिद अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने केस दर्ज किया. आरोप है कि राशिद ने अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने जांच एसआई मनोज कुमार मिश्रा को सौंपी है.

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सुभासपा के प्रदेश कार्यालय में घुसकर अरविंद राजभर को धमकी. (Photo: ITG)
सुभासपा के प्रदेश कार्यालय में घुसकर अरविंद राजभर को धमकी. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के कार्यालय में कथित तौर पर पिस्टल लहराने और धमकी देने का मामला सामने आया है. इस मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत सुभासपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी की ओर से दी गई थी.

शिकायत के मुताबिक, 12 अगस्त को राशिद अली नाम का एक शख्स पार्टी कार्यालय में पहुंचा. आरोप है कि कार्यालय में आते ही उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और बेबुनियाद आरोप लगाने लगा. कार्यालय में मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो मामला और बढ़ गया.

विरोध करने पर पिस्टल निकालने का आरोप

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एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर राशिद अली ने मारपीट की. इसके बाद उसने पिस्टल निकाल ली और गोली मारने की धमकी दी. इस घटना से पार्टी कार्यालय में मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल बन गया.

शिकायत के अनुसार, कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की. हालांकि, लोगों के इकट्ठा होने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला. कार्यालय से बाहर निकलते हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. आरोप है कि राशिद अली ने सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉ. अरविंद राजभर को भी जान से मारने की धमकी दी.

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हजरतगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर

घटना के बाद सुभासपा कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी ने हजरतगंज थाने में शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी राशिद अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352 और 351(3) लगाई गई हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हजरतगंज पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी एसआई मनोज कुमार मिश्रा को सौंपी है.

पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. घटना के बाद पार्टी कार्यालय में भय का माहौल होने का हवाला देते हुए शिकायत में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी कार्यालय में हमला करने की नीयत से घुसने वाला व्यक्ति सपा का कार्यकर्ता है.

हालांकि, इस आरोप के संबंध में यहां सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की ओर से लगाया गया आरोप सामने आया है. पुलिस की एफआईआर में राशिद अली के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी से जुड़े आरोप दर्ज किए गए हैं.

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सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया

सुभासपा कार्यालय में हुई इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में राशिद अली नाम के बताए जा रहे शख्स को पार्टी कार्यालय से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है.

पार्टी की शिकायत के मुताबिक, आरोपी के कार्यालय से निकल जाने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. इसके बाद हजरतगंज पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि कार्यालय में क्या हुआ, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्य क्या हैं और घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य क्या हैं.
 

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