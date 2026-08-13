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अयोध्या में दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, Video

अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के गद्दोपुर में तेज रफ्तार सफेद कार ने सड़क पार कर रहे जगदीश सिंह को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति उछलकर काफी दूर जा गिरा. जगदीश सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है.

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भीषण सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)
भीषण सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)

अयोध्या में एक दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. कैंट थाना क्षेत्र के गद्दोपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद घायल व्यक्ति काफी दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ा. घटना का वीडियो सामने आने के बाद हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है. 

जानकारी के मुताबिक, घायल व्यक्ति की पहचान जगदीश सिंह के रूप में हुई है. हादसे में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी.

तेज रफ्तार कार ने अचानक मारी टक्कर

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वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा है. वह सामान्य तरीके से सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान सफेद रंग की एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंचती है और व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति उछलकर काफी दूर जाकर गिरता है. अचानक हुए इस हादसे को देखकर आसपास मौजूद लोग भी सकते में आ गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

हादसे के बाद कार सवार फरार

बताया गया है कि कार सवार हादसे के बाद मौके पर नहीं रुका और वहां से भाग गया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. पुलिस कार सवार की तलाश कर रही है. हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के बाद घायल जगदीश सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे के सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह कार व्यक्ति को टक्कर मारती दिखाई दे रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के बाद मौके से फरार हुए कार सवार की तलाश जारी है.
 

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