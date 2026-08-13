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अंबाला: सिख संगत और पुलिस में हिंसक झड़प, DSP का कटा अंगूठा, कई घायल

अंबाला के पंजोखरा साहिब में सिख संगत ने गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए.

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अंबाला में सिख संगत और पुलिस में झड़प. (photo: ITG)
अंबाला में सिख संगत और पुलिस में झड़प. (photo: ITG)

अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर सिख संगत ने गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर गुरुवार को नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया. सुबह गुरुद्वारा साहिब से निकली संगत ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर हाईवे जाम कर दिया. शाम को पुलिस द्वारा मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद संगत ने हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई की नई मांग रख दी.

वहीं, वार्ता विफल होने पर अंधेरा ढलते ही पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर हाईवे को खाली कराया. इस दौरान हुई हिंसा में नारायणगढ़ के डीएसपी वरिंदर का अंगूठा कट गया और कई पुलिसकर्मी घायल होने की जानकारी सामने आई है.

संगत ने तोड़ी बैरिकेडिंग

गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ मामला दर्ज न होने से नाराज सिख संगत ने पंजोखरा साहिब में एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें पंजाब से भी लोगों को बुलाया गया था. इसके बाद नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया. जब संगत गुरुद्वारा साहिब से निकली तो पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे निकल गए और हाईवे जाम कर दिया.

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हिरासत में लिए युवाओं की रिहाई की मांग

सिख संगत के बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने शाम तक गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी. हालांकि, मामला यहीं शांत नहीं हुआ. संगत ने तुरंत नई मांग रखते हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सिख युवाओं को रिहा करने की शर्त रख दी. इस मांग को लेकर पुलिस और सिख प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हर बार वार्ता बेनतीजा रही.

जैसे ही शाम ढलकर अंधेरा हुआ, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाईवे खाली करने की चेतावनी दी. जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ दिया. इसके बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम खुलवा दिया गया.

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DSP का अंगूठा कटा और 6-7 पुलिसकर्मी ICU में भर्ती

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसक टकराव में नारायणगढ़ के डीएसपी वरिंदर का अंगूठा कट गया. इस झड़प में गंभीर रूप से घायल 6 से 7 पुलिसकर्मियों को अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया है. कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है. फिलहाल पुलिस बल और दमकल की टीम ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है.

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