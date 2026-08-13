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ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस छापेमारी में 12 महिलाएं और एक पुरुष पकड़े गए

मुजफ्फरपुर में पुलिस ने दो ब्यूटी पार्लरों में देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की है. नगर और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान संचालिका समेत 12 महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने आपत्तिजनक सामान बरामद करने के साथ नाबालिग बच्चियों के रेस्क्यू का भी दावा किया है.

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नाबालिग बच्चियों को लेकर भी जांच.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
नाबालिग बच्चियों को लेकर भी जांच.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्यूटी पार्लरों के आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नगर और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में स्थित दो ब्यूटी पार्लरों पर पुलिस टीम ने छापा मारा. कार्रवाई के दौरान संचालिका समेत 12 महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया. पुलिस के मुताबिक, मौके से कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है.

पुलिस को इन प्रतिष्ठानों में अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद अलग-अलग टीमों ने संबंधित ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान कई लोगों को मौके से पकड़ा गया और उनसे पूछताछ शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: Bihar: मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में 20 साल की डांसर का शव फंदे से लटका मिला, मचा हड़कंप

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पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान नाबालिग बच्चियों को भी रेस्क्यू किया गया है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन बच्चियों को वहां किस तरह लाया गया था और उन्हें कथित गतिविधियों में शामिल करने के पीछे किन लोगों की भूमिका थी.

12 महिलाएं और एक पुरुष हिरासत में

डीएसपी टाउन-1 सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूत्रों के माध्यम से ब्यूटी पार्लरों में अनैतिक तरीके से देह व्यापार संचालित होने की जानकारी मिली थी. इसी सूचना के आधार पर कई स्थानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान संचालिका सहित कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया.

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पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कुल 12 महिलाओं और एक पुरुष को डिटेन किया गया है. सभी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कथित गतिविधियों का संचालन किस तरह किया जाता था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.

छापेमारी के दौरान पुलिस को कई प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है. इन सामानों को जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस अब बरामदगी, आरोपियों के बयान और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है.

नाबालिग बच्चियों को लेकर भी जांच

पुलिस की कार्रवाई में नाबालिग बच्चियों के रेस्क्यू किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि बच्चियां वहां किन परिस्थितियों में पहुंचीं और उन्हें किसने बुलाया या लाया था.

पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि दोनों ब्यूटी पार्लरों के बीच कोई आपसी कनेक्शन था या नहीं. इसके अलावा कथित नेटवर्क में संचालकों के साथ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

मुजफ्फरपुर

डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पूछताछ और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को उम्मीद है कि जांच पूरी होने पर कथित नेटवर्क से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आएंगी.

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आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. टीम यह पता लगाने में लगी है कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में कथित अनैतिक गतिविधियां कब से संचालित थीं और इसमें कितने लोग शामिल हैं.

डीएसपी टाउन-1 ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है. संदिग्ध ठिकानों पर आगे भी छापेमारी की जाएगी. पुलिस का फोकस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और नाबालिगों से संबंधित पूरे मामले की जानकारी जुटाने पर है.

फिलहाल, पुलिस ने 12 महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. बरामद आपत्तिजनक सामग्री और रेस्क्यू की गई नाबालिग बच्चियों से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट होगी.

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