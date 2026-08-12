लैपटॉप चार्जर में छोटा 'सिलिंडर' क्यों होता है? ज्यादातर लोग नही जानते

लैपटॉप को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले चार्जिंग केबल के कोने में एक छोटा सा सिलिंडर बना होता है. कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसका काम क्या है और ये क्यों लगा होता है. ऑफिस से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप के चार्जर में यह देखने को मिलता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
लैपटॉप के चार्जिंग केबल के आखिर में एक सिलिंडर जैसा मोटा हिस्सा देखने को मिलता है. इसे फेराइट बीड या फेराइट चोक कहते हैं. केबल पर लगा यह चोक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को केबल के अंदर से बाहर निकलने से रोकता है और दूसरे सिग्नल्स को भी पकड़ने से रोकता है.
आवाज को करता है कम
लैपटॉप का चार्जर ब्रिक अल्टरनेटिव करंट (AC) करंट को डायरेक्ट करंट (DC) करंट में बदल देता है. करंट के इस बदलाव की वजह से इलेक्ट्रिकल शोर पैदा होता है. अगर यह शोर ज्यादा हो जाए तो काम करते समय दिक्कत आ सकती है. इसी लिए लैपटॉप के चार्जिंग पोर्ट के पास इन सिलिंडर को लगाया जाता है, जिसकी मदद से यह हाई-फ्रीक्वेंसी आवाजों और इलेक्ट्रिकल शोर को रोक देता है.
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बचाता है
चार्जर केबल के अंदर कॉपर वायर लगा होता है और जैसे ही करंट को बदला जाता है, इलेक्ट्रिकल शोर निकलता है. यही शोर आगे हवा में फैल सकता है और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकता है, जैसे मॉनिटर और दूसरे डिवाइस. इस दिक्कत से बचने के लिए इन सिलिंडर को लगाया जाता है.
लैपटॉप को खराब होने से बचाता है
लैपटॉप को काम करने के लिए DC करंट की जरूरत होती है, क्योंकि यह बैटरी के साथ भी काम करता है. इसके लिए चार्जिंग केबल में एक चार्जिंग ब्रिक होता है, जो AC को DC करंट में बदल देता है. लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता है, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा पूरी तरह साफ नहीं होता है. इसकी वजह से लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर असर पड़ सकता है.
लैपटॉप को बचाने के लिए फेराइट बीड लगाया जाता है. यह करंट के फ्लो को साफ रखने में मदद करता है और इसकी मदद से हार्डवेयर सेफ रहते हैं. यह इलेक्ट्रिकल शोर को कम करता है और लैपटॉप को भी सेफ रखने में मदद करता है.
अगली बार आप भी अगर लैपटॉप के चार्जर को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि इस छोटे से सिलिंडर को क्यों लगाया जाता है. जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वही आपके लैपटॉप और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल शोर से बचाने में मदद करता है.
नए चार्जर में क्यों नहीं दिखता?
आज के मॉडर्न समय में नए चार्जर के अंदर यह सिलिंडर बाहर से देखने को नहीं मिलता है. खासकर नए टाइप-C वाले लैपटॉप चार्जर में कई बार चार्जिंग ब्रिक के अंदर ही फिल्टर और दूसरे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं. इसी वजह से यह बाहर से नजर नहीं आता है.