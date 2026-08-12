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लाल आंखें, लंबी टांगें... ना शेर है, ना सियार! फिर रात में दिखा ये जीव है क्या

रात के अंधेरे में लंबी टांगों और चमकती आंखों वाला एक अजीब जानवर बेहद करीब आ गया. पहली नजर में किसी को यह भेड़िया लगा तो किसी को कोई शिकारी जानवर, लेकिन असल में यह एक बेहद अनोखा जीव है

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लंबी टांगें और लाल-भूरा शरीर बनाते हैं इसे खास (Photo: Insta/@flaviatasso)
लंबी टांगें और लाल-भूरा शरीर बनाते हैं इसे खास (Photo: Insta/@flaviatasso)

दुनिया में अभी भी ऐसे कई जानवर हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा कर रहा है. रात का अंधेरा है, कैमरे के सामने एक अजीब सा जानवर नजर आता है. लंबी-लंबी टांगें, काले रंग का शरीर और दूर से चमकती आंखें... पहली नजर में कोई इसे भेड़िया समझ रहा है, तो किसी को यह तेंदुए जैसा लग रहा है. लेकिन असल में यह जानवर है क्या?

वीडियो देखने वाले लोग इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं. आखिर यह जानवर कहां से आया और इतनी रात में इंसानों के इतने करीब क्या कर रहा था?

Wi-Fi लेने कमरे से बाहर निकली थी महिला, तभी दिखा ये जानवर

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इस वायरल वीडियो की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. इसे Flavia Tasso के इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया गया है. पोस्ट के मुताबिक, यह घटना ब्राजील के विशाल पैंटानाल वेटलैंड्स की है.महिला अपने कमरे से सिर्फ थोड़ा बेहतर वाइ-फाई सिग्नल लेने के लिए बाहर निकली थी. शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उसका सामना जंगल के ऐसे जीव से होने वाला है, जिसे देखकर पहली नजर में उसकी पहचान करना आसान नहीं है.महिला ने देखा कि एक जानवर धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है.

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यह भी पढ़ें: चलती कार पर पहाड़ से गिरी चट्टान, बाइक सवार महज कुछ इंच से बचा, Video वायरल

ये भेड़िया है... लेकिन पूरा भेड़िया नहीं!

जिस जानवर को वीडियो में देखा जा रहा है, वह मैनड वुल्फ है. नाम में भले ही 'वुल्फ' यानी भेड़िया है, लेकिन यह असल में सामान्य भेड़ियों की प्रजाति का हिस्सा नहीं है.इसका वैज्ञानिक नाम Chrysocyon brachyurus है और यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है.

लेकिन इसकी शक्ल इतनी अलग क्यों है?

मैनड वुल्फ की सबसे पहली पहचान उसकी असामान्य रूप से लंबी टांगें हैं. इसके शरीर का रंग लाल-भूरा होता है, जबकि गर्दन के पीछे काले बालों की एक पट्टी होती है, जो अयाल जैसी दिखाई देती है.

इसी वजह से इसका नाम Maned Wolf, यानी अयाल वाला भेड़िया पड़ा.अयाल का मतलब होता है गर्दन और सिर के आसपास उगे लंबे और घने बाल.रात में जब इसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और इसके लंबे पैर व पतला शरीर दिखाई देता है, तो पहली नजर में इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है. शायद यही वजह है कि वायरल वीडियो देखने वाले लोग इसे कभी भेड़िया तो कभी किसी दूसरे शिकारी जानवर से जोड़ रहे हैं.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कहां पाया जाता है ये अनोखा जानवर?

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मैनड वुल्फ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ब्राजील इसका प्रमुख क्षेत्र है. यह घने जंगलों में रहने वाले सामान्य भेड़िये जैसा जानवर नहीं है. इसे खुले घास वाले इलाकों और ब्राजील के सेराडो जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जाता है. पैंटानाल जैसे इलाकों में भी इसे देखा जा सकता है.यह आमतौर पर अकेले रहने वाला जानवर है और इंसानों से दूरी बनाए रखता है.

सिर्फ मांस नहीं खाता, फल भी पसंद हैं

मैनड वुल्फ की एक और खास बात इसकी डाइट है. यह सिर्फ दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करने पर निर्भर नहीं रहता.
इसके भोजन में फल, पौधों से मिलने वाला खाना और छोटे जानवर शामिल होते हैं. यानी दिखने में यह शिकारी जानवर जैसा जरूर लगता है, लेकिन इसका भोजन काफी विविध है और शायद यही वजह है कि इसे जंगल के दूसरे बड़े शिकारी जानवरों से अलग माना जाता है.

तो रात में महिला के इतने करीब क्यों आया?

 जिस अजीब जानवर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे-ये कौन सी बला है? उसका जवाब है मैनड वुल्फ. नाम भले ही भेड़िया हो, लेकिन इसकी लंबी टांगें, लाल-भूरा शरीर और अयाल जैसी काली धारियां इसे दुनिया के सबसे अनोखे जंगली जीवों में शामिल करती हैं.

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