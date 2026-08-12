क्या सितंबर में फिर होगी Oracle में छंटनी? मैनेजर्स को लिस्ट तैयार करने को कहा 

ओरेकल में एक बार फिर छंटनी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने मैनेजर्स से उन कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है, जिनके पद 1 सितंबर से पहले खत्म किए जा सकते हैं. ये संभावित छंटनी वित्त वर्ष 2026 में ओरेकल की ओर से की गई करीब 21,000 नौकरियों की कटौती के अलावा होगी. बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक, कुछ टीमों में कर्मचारियों की संख्या में दो अंकों तक की कमी की जा सकती है. खबरों के अनुसार, ये छंटनी ओरेकल की दूसरी वित्तीय तिमाही शुरू होने से पहले की जा सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन संभावित छंटनियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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ओरेकल ने वित्त वर्ष 2026 खत्म होने तक करीब 1.41 लाख कर्मचारी रखे थे. यह संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 21 हजार यानी 13% कम है. कंपनी की सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. इससे साफ है कि ओरेकल एक तरफ क्लाउड और एआई कारोबार को तेजी से बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या कम करके कंपनी के कामकाज में बदलाव कर रही है.

एआई पर कर रहा है निवेश

एआई कंप्यूटिंग क्षमता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ओरेकल भारी निवेश कर रहा है. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में लगभग 55.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया. इसके साथ ही ओरेकल ने कर्ज के जरिए 43 अरब डॉलर जुटाए हैं. कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में वह कर्ज और शेयर जारी करके 40 अरब डॉलर और जुटा सकती है. कंपनी एआई के तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ बड़े निवेश कर रही है. ओरेकल के क्लाउड कारोबार की मांग भी बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के कुल क्लाउड राजस्व में 39% और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्व में 77% की सालाना बढ़ोतरी हुई.

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पुनर्गठन की लागत में भारी बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2026 में ओरेकल का पुनर्गठन खर्च काफी बढ़ गया. कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, पुनर्गठन और दूसरे खर्चों पर 1.84 अरब डॉलर खर्च हुए. एक साल पहले यह खर्च 37.4 करोड़ डॉलर था। इसमें कर्मचारियों की छंटनी पर होने वाला खर्च भी शामिल है. हाल की छंटनी से पता चलता है कि ओरेकल के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च और लागत कम करने के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है. क्लाउड की बढ़ती मांग के बीच कंपनी एआई और क्लाउड कारोबार को बढ़ाने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों की संख्या और ढांचे में भी बदलाव कर रही है.

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