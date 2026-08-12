Dahi Lauki Tadka Recipe: 1 कप दही डालकर बनाएं तड़के वाली लौकी, घर पर ही आएगा होटल जैसा स्वाद, मिनटों में हो जाएगी तैयार

Dahi Lauki Tadka Recipe: अगर आपके घर में लौकी का नाम सुनते ही बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं, तो इस बार इसे बिल्कुल नए अंदाज में बनाकर देखें. हर सब्जी को बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं और अगर आप लौकी को भी दही के साथ बनाते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. लौकी दही तड़का एक ऐसी रेसिपी है जिसमें उबली हुई लौकी को मसालेदार दही और खुशबूदार तड़के के साथ तैयार किया जाता है.

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लौकी-दही तड़का डिश हल्की, पौष्टिक और स्वाद से भरपूर होती है. गर्मियों और मानसून के मौसम में यह पेट के लिए भी काफी हल्की मानी जाती है, जिससे पेट में भारीपन महसूस नहीं होता है और यह जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है. इसे आप रोटी, पराठे या सादे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं.

लौकी दही तड़का बनाने के लिए सामग्री

500 ग्राम लौकी (छिली और छोटे टुकड़ों में कटी)

1 कप ताजा दही

2 हरी मिर्च (बारीक कटी)

1 छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

स्वादानुसार नमक

1 बड़ा चम्मच तेल या घी

तड़के के लिए

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच राई

8-10 करी पत्ते

2 सूखी लाल मिर्च

एक चुटकी हींग

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

बारीक कटा हरा धनिया

बनाने का आसान तरीका

लौकी काट लें: सबसे पहले लौकी को धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. एक बर्तन में लौकी, हल्दी और थोड़ा नमक डालकर नरम होने तक उबाल लें. अतिरिक्त पानी हो तो छान दें.

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दही फेंट ले: दही को अच्छी तरह फेंट लें ताकि उसमें गांठें न रहें.

दही में लौकी मिलाएं: उबली हुई लौकी को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसमें फेंटा हुआ दही और अदरक मिलाएं.

तड़का लगाएं: अब एक छोटे पैन में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, राई, हींग, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर चटकाएं.

गार्निश करें: गैस बंद करने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालें और तुरंत यह तड़का लौकी-दही के मिक्सर पर डाल दें. आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर हल्के हाथों से मिला लें.

परोसने का तरीका

लौकी दही तड़का को ठंडा या हल्का गुनगुना दोनों तरह से खाया जा सकता है. यह फुल्के, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, जीरा राइस या साधारण दाल-चावल के साथ भी बेहद स्वादिष्ट लगता है. लौकी दही तड़का एक ऐसी आसान और हेल्दी रेसिपी है जो रोजमर्रा की साधारण लौकी को रेस्टोरेंट जैसा स्वाद दे देती है.

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