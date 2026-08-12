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UP: 9 साल बाद प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, बाथरूम के टब में मिला महिला टीचर का शव

फतेहपुर में 9 साल पुराने प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत हो गया. नासिरपीर मोहल्ले में 29 वर्षीय महिला टीचर शालिनी यादव का शव घर के बाथरूम में पानी से भरे टब में मिला. उसके सिर और पैर पर चोट के निशान पाए गए. मायके पक्ष ने पति दिलीप यादव और उसके दो भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है.

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महिला टीचर की हत्या के बाद एकत्रित हुए लोग. (Photo: Screengrabs)
महिला टीचर की हत्या के बाद एकत्रित हुए लोग. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 9 साल पुराने प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत हो गया. कोतवाली थाना क्षेत्र के नासिरपीर मोहल्ले में शनिवार सुबह एक महिला टीचर का शव उसके घर के बाथरूम में पानी से भरे टब में पड़ा मिला. मृतका की पहचान 29 वर्षीय शालिनी यादव के रूप में हुई है. उसके सिर और पैर पर चोट के निशान मिले हैं. मायके वालों ने पति और उसके दो भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है.

निजी स्कूल में अध्यापिका था शालिनी
शालिनी एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी, जबकि उसका पति दिलीप यादव बहुआ ब्लॉक के चक अल्लीपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है. परिजनों के मुताबिक दोनों ने करीब 9 साल पहले प्रेम विवाह किया था. दोनों का एक सात वर्षीय बेटा भी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

फतेहपुर के एसपी अभिमन्यु मांगलिक के मुताबिक मृतका के शरीर पर सिर और पैर में चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मृतका की मां फूलमती ने आरोप लगाया कि शालिनी और दिलीप के बीच कॉलेज के समय से ही फोन पर बातचीत होती थी. जब परिवार ने कहीं और उसकी शादी तय की तो शालिनी ने अपने पिता धर्मराज को दिलीप से प्रेम संबंध की जानकारी दी.

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2017 में धूमधाम से हुई थी दोनों की शादी
इसके बाद पिता ने दोनों की पसंद को स्वीकार करते हुए 3 दिसंबर 2017 को जयराम नगर के एक गेस्ट हाउस में धूमधाम से उनकी शादी कराई थी. मां का आरोप है कि पिछले कुछ समय से शालिनी परेशान थी और पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. उनका दावा है कि दिलीप ने अपने दो सगे भाइयों भूपेंद्र और संदीप के साथ मिलकर धारदार हथियार से शालिनी की हत्या की. 

पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और वारदात की पूरी परिस्थितियों का खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा. 

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