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Solar Eclipse 2026: आज दिन में छा जाएगा घना अंधेरा! 4 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है. हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और इसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं रहेगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि किन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

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सूर्य ग्रहण 2026 राशिफल (Photo: ITG)
सूर्य ग्रहण 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Solar Eclipse 2026: साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए देश में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहण का असर ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर सभी राशियों पर पड़ता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खास राशियों को अपने फैसलों और व्यवहार में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.

मेष राशि (Aries)

काम पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहें. बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं और हर कदम धैर्य के साथ आगे बढ़ाएं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है. घर-परिवार में विवाद से बचें. किसी भी मुद्दे को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर समाधान निकालने की कोशिश करें.

सिंह राशि (Leo)

क्रोध और जल्दबाजी से बचें. गुस्से पर नियंत्रण रखें. कोई भी बड़ा फैसला हड़बड़ी में न लें. नौकरी या बिजनेस में सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार में बेवजह विवाद से बचें और सेहत का ध्यान रखें.

मकर राशि (Capricorn)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लें. घर के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें और आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें.

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कुंभ राशि (Aquarius)

पैसों का लेन-देन ध्यान से करें और किसी के बहकावे में आकर निवेश (Investment) न करें. नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और यात्रा के दौरान सतर्क रहें.

ग्रहण के दिन क्या करें? 

मंत्र जाप 
सूर्य देव के मंत्रों जैसे ऊं सूर्याय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

दान-पुण्य 
ग्रहण के दिन जरूरतमंदों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें और उनकी मदद करें.

सूतक काल के नियम
चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान (visible) नहीं होगा, इसलिए इसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं रहेगा. फिर भी राशियों पर इसके ज्योतिषीय प्रभाव को देखते हुए संयम और सावधानी बनाए रखना हितकर होगा.

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