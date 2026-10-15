Jio Recharge महंगा होने वाला है? 12% तक बढ़ सकते हैं दाम, जानें कब लगेगा झटका

Jio यूजर्स को आने वाले महीनों में मोबाइल रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. ब्रोकरेज फर्म Centrum Broking ने अनुमान जताया है कि रिलायंस जियो अगले 3 से 4 महीनों में अपने टैरिफ करीब 12% बढ़ा सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी रिचार्ज महंगे करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. बता दें कि हाल ही में एयरटेल ने भी अपने सभी पोस्टपेड प्लान्स को महंगा कर दिया है.

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अगर आप हर महीने JIO का रिचार्ज कराते हैं, तो आने वाले महीनों में आपके मोबाइल बिल पर असर पड़ सकता है. देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल रिलायंस जियो के रिचार्ज प्लान महंगे होने की संभावना जताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले 3 से 4 महीनों में टैरिफ करीब 12% तक बढ़ा सकती है.

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क्या जियो का रिचार्ज 12% महंगा हो जाएगा?

Centrum Broking को उम्मीद है कि जियो अगले 3 से 4 महीनों में अपने टैरिफ में करीब 12% की बढ़ोतरी कर सकता है. ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की कमाई बढ़ाने के लिए मोबाइल सेवाओं की कीमतों में बदलाव अहम भूमिका निभा सकता है.

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अगर किसी रिचार्ज प्लान की कीमत 299 रुपये है और उस पर उदाहरण के तौर पर 12% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी कीमत करीब 335 रुपये हो जाएगी. इसी तरह 349 रुपये का प्लान करीब 391 रुपये का हो सकता है.

हालांकि, ये सिर्फ समझाने के लिए किए गए हिसाब हैं. जियो ने अभी यह नहीं बताया है कि कौन-से प्लान महंगे होंगे, कीमतों में कितना बदलाव होगा या नई दरें कब से लागू होंगी. यह भी जरूरी नहीं कि कंपनी हर प्लान की कीमत में एक समान प्रतिशत से बढ़ोतरी करे.

आखिर जियो रिचार्ज महंगे क्यों कर सकता है?

टेलीकॉम कंपनियों के लिए अब सिर्फ नए ग्राहक जोड़ना ही कमाई बढ़ाने का तरीका नहीं रह गया है. कंपनियां चाहती हैं कि हर ग्राहक से औसतन ज्यादा कमाई हो. इसी को टेलीकॉम की भाषा में ARPU यानी प्रति यूजर औसत कमाई कहा जाता है.

Centrum Broking की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो का ARPU वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 215.6 रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 208.8 रुपये था. कंपनी के ग्राहकों की संख्या भी 53.33 करोड़ तक पहुंच गई थी. इसके साथ ही प्रति ग्राहक हर महीने डेटा इस्तेमाल बढ़कर 43.7GB हो गया, जो एक साल पहले 37GB था.

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इन आंकड़ों से पता चलता है कि लोग मोबाइल इंटरनेट का पहले से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो देखने, ऑनलाइन गेम खेलने, सोशल मीडिया और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से नेटवर्क पर डेटा की मांग भी बढ़ रही है. ऐसे में कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों और प्रीमियम प्लान लेने वालों से उनकी कमाई बढ़े.

अब सिर्फ प्रति GB डेटा के हिसाब से नहीं होगी कमाई?

जियो की स्ट्रैटिजी में एक बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि कंपनी केवल सस्ते डेटा के आधार पर ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के बजाय अपनी सर्विसेज की कुल कीमत पर ज्यादा ध्यान दे.

इसका मतलब है कि कंपनियां ऐसे प्लान पर जोर दे सकती हैं, जिनमें मोबाइल डेटा के साथ दूसरी डिजिटल सेवाएं, 5G कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं भी शामिल हों. जियो के लिए प्रीमियम प्लान और घरों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार कमाई बढ़ाने के दूसरे रास्ते हो सकते हैं.

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जियो के 5G कस्टमर्स की संख्या वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 28.5 करोड़ तक पहुंच गई थी. कंपनी के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर 2.86 करोड़ हो गई थी, जिसमें JioAirFiber के करीब 1.4 करोड़ ग्राहक शामिल थे.

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कंपनी के लिए चुनौती यह होगी कि वह बेहतर नेटवर्क और नई सेवाओं के नाम पर ज्यादा कीमत लेने के साथ ग्राहकों को अपने साथ बनाए भी रखे. अगर कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो कुछ ग्राहक सस्ते प्लान या दूसरी कंपनियों की ओर जा सकते हैं.

क्या Airtel और Vi भी महंगे करेंगे रिचार्ज?

रिचार्ज महंगे होने की चर्चा सिर्फ जियो तक सीमित नहीं है. Centrum की एक दूसरी रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगले 4 से 5 महीनों के दौरान मोबाइल टैरिफ 12% से 15% तक बढ़ सकते हैं. यह पूरे सेक्टर के बारे में लगाया गया अनुमान है, किसी कंपनी की पक्की घोषणा नहीं.

इस बीच एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान की कीमतों में बदलाव किया है. कंपनी के नए पोस्टपेड प्लान 8 अक्टूबर से लागू हुए. इनमें अलग-अलग प्लान के हिसाब से 50 रुपये तक की मासिक बढ़ोतरी की गई है.

इससे यह साफ है कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए प्लान और कीमतों में बदलाव कर रही हैं. हालांकि, जियो और वोडाफोन आइडिया के सभी प्लान कब और कितने महंगे होंगे, यह अभी तय नहीं है.

जियो यूजर्स को अभी क्या करना चाहिए?

फिलहाल घबराकर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12% बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है. अगर आपका मौजूदा प्लान अभी चल रहा है, तो उसकी वैधता खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकते हैं. नया रिचार्ज कराने से पहले MyJio ऐप पर उपलब्ध कीमत और फायदे जरूर जांचें.

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आने वाले महीनों में जियो की ओर से टैरिफ में बदलाव का ऐलान होता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी. फिलहाल इतना साफ है कि मोबाइल डेटा का बढ़ता इस्तेमाल और कंपनियों की कमाई बढ़ाने की जरूरत रिचार्ज की कीमतों को लेकर चर्चा तेज कर रही है. लेकिन ग्राहकों को वास्तव में कितना ज्यादा भुगतान करना होगा, इसका जवाब जियो की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेगा.

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