मेरे लिए सम्मान की बात..., Nvidia के Jensen Huang की हायरिंग पर बोले Elon Musk

एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद जेनसेन हुआंग चर्चा में छाए हुए हैं. इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक Elon Musk ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा है कि हुआंग को नौकरी देना सम्मान की बात होगी. एनवीडिया, असल में AI चिपमेकर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हैं और हुआंग का कंपनी से जाना कई लोगों को हैरान कर रहा है.

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टेस्ला और स्पेसएक्स के बॉस एलॉन मस्क ने कहा है कि हुआंग को नौकरी देना उनके लिए सम्मान की बात होगी. दरअसल, X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर जीरोहेड्ज नाम के एक अकाउंट ने मस्क को टैग करते हुए लिखा कि Elon, कृपया करके जेनसन को हायर कर लें. इसके बाद मस्क ने लिखा कि यह एक सम्मान की बात होगी.

दरअसल, हुआंग का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है, जब वह इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं. हुआंग को अपने एक्स्ट्रा मैरेटिल अफेयर्स की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है. कहा जा रहा है कि उनका अफेयर्स एक ऐसी महिला से था, जिसपर शक है कि वह चीनी जासूस थी.

हुआंग के इस्तीफे के बाद AI इंडस्ट्री में खलबली?

एनवीडिया से इस्तीफा देने के बाद आर्टिफिशियल इंटलीजेंस (AI) इंडस्ट्री में खलबली मच गई है. अब लोग अलग-अलग तरह के सवाल कर रहे हैं कि क्या AI इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी हो जाएगी और क्या कंपनी के शेयर में गिरावट दर्ज की जाएगी.

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AI चिपसेट को तैयार करती है एनवीडिया

दरअसल, एनवीडिया दुनियाभर की कंपनियों के लिए AI चिपसेट को तैयार करती हैं, जिसकी मदद से डेटा सेंटर्स और डिवाइस आदि काम करते हैं. कंपनी का ईकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हुआंग के जाने के बाद भी कंपनी सप्लाई यूं ही बनी रहेगी. हालांकि हुआंग के कंपनी से जाने के बाद लंबे समय के बाद असर दिखाई दे सकता है.

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AMD और Google का होगा फायदा

जेनसन हुआंग के जाने के बाद एनवीडिया कंपनी के राइवल को इसका बड़ा फायदा हो सकता है. गूगल, ऐमेजॉन और AMD लगातार चिप मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं. गूगल के TPU और Amazon के ट्रेनियम चिप्स को एनवीडिया के विकल्प के रूप में देखा जाता है.

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