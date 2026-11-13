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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को राहत मिलेगी? अल-कादिर केस में 18 नवंबर को सुनवाई

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी. पाकिस्तान में इस मामले पर जल्द फैसला आने की चर्चा तेज है.

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18 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी पेशी. (File photo)
18 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी पेशी. (File photo)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी, इसका जवाब अब उनकी सजा के खिलाफ चल रही अपीलों की सुनवाई से मिल सकता है. अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोनों की अपील पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. पाकिस्तान में इस सुनवाई को अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपीलों पर जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई गई है.

इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मुहम्मद आसिफ शामिल हैं. यही बेंच इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी.

अपीलों की सुनवाई का रास्ता कैसे साफ हुआ?

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इन अपीलों पर आगे की कार्रवाई में एक रुकावट आ रही थी. बताया गया है कि बैरिस्टर सलमान सफदर और सरदार लतीफ खोसा ने इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात की. इसके बाद अपीलों को आगे बढ़ाने में आ रही बाधा दूर हो गई. अब 18 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इन अपीलों पर जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है. 

राणा सनाउल्लाह ने फैसले को लेकर क्या कहा?

इस मामले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भी बयान दिया है. उन्होंने पिछली रात एक कार्यक्रम में कहा कि अपीलों पर अगले दो से चार दिनों के भीतर फैसले सुनाए जा सकते हैं. राणा सनाउल्लाह ने यह भी दावा किया कि फैसले आने के बाद सभी राजनीतिक अटकलें खत्म हो जाएंगी. हालांकि, यह उनका बयान और दावा है. हाई कोर्ट की ओर से फैसले की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.

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अब 18 नवंबर की सुनवाई पर नजर

फिलहाल सबकी नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर है. इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की है. कोर्ट में इन अपीलों पर सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी. फिलहाल यह देखना अहम होगा कि दोनों को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बरकरार रहती हैं.

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