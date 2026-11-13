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Gen Z यूट्यूबर ने पूरी फैमिली के सामने पहने वाइफ के कपड़े! वायरल हुआ रिएक्शन

सौरव जोशी यूट्यूब पर गजब व्लॉग्स बनाने में माहिर हैं. ऐसा ही एक व्लॉग उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बनाया है, जिसमें वो परिवार के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलते नज़र आ रहे हैं.

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सौरव जोशी का वीडियो में दिखा अनोखा अवतार.
सौरव जोशी का वीडियो में दिखा अनोखा अवतार.

जेन जी यूट्यूबर सौरव जोशी हर रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ मज़ेदार वीडियो पोस्ट करते हैं. ताज़ा व्लॉग में सौरव जोशी का अलग ही अंदाज़ देखने को मिला, जब वो अपने पूरे परिवार के सामने अपनी वाइफ अवंतिका के कपड़े पहनकर सामने आ गए. सौरव जोशी का ऐसा अवतार देखकर पूरी फैमिली ही हैरान हो गई. 

दरअसल, इस ताज़ा व्लॉग में परिवार के सभी सदस्य गोला बनाकर बैठते हैं और खेल शुरू होता है 'ट्रुथ एंड डेयर'. सबसे पहले राउंड में बोतल घूमकर सौरव जोशी के बड़े पापा के पास रुकती है. उन्हें डेयर मिलता है कि वे बड़ी मम्मी को फूलों का गुलदस्ता देकर पांच लाइनों में अपने दिल की बात कहें. 

इसके बाद खेल में अगला मोड़ तब आता है जब चाची की बारी आती है. उन्हें टास्क मिलता है कि वे चाचा पर अपना सारा जमा हुआ गुस्सा और शिकायतें खुलकर निकालें. चाची भी बिना किसी झिझक के चुटीले अंदाज में घर की छोटी-मोटी शिकायतों का पिटारा खोल देती हैं, जिसे सुनकर हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो जाता है. 

व्लॉग का असली मजा तब और बढ़ जाता है जब खुद सौरव जोशी की बारी आती है और उन्हें अपनी वाइफ अवंतिका के कपड़े पहनकर कैमरे के सामने आना पड़ता है. इस मजेदार सजा को वे जिस खेल भावना से पूरा करते हैं, वह दर्शकों को खूब हंसाता है.

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सौरव दर्शकों से वादा करते हैं कि अगर इस पारिवारिक मस्ती को पसंद किया गया, तो इसका दूसरा पार्ट भी जरूर लाया जाएगा. यह पूरा एपिसोड सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक संयुक्त परिवार की छोटी-छोटी नोकझोक, अपनापन और बेहिसाब प्यार की एक खूबसूरत दास्तां बन जाता है.

क्लिक करें: सौरव जोशी के सगे भाई नहीं हैं कुणाली-पीयूष? असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप

बता दें कि इससे पहले भी सौरव जोशी कई बार अपने व्लॉग्स को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. कभी उनपर अपने वीडियो में अपनी वाइफ के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है, तो कभी गलत तरीके से वीडियो शूट करने का आरोप लगा है. इन सबके बावजूद सौरव जोशी इंडिया में नंबर-1 व्लॉगर बने हुए हैं. 

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