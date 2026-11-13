ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिला नया सितारा... ODI डेब्यू पर महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस, पर्थ के मैदान पर जड़ा 'सिक्सर'

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 नवंबर (शुक्रवार) को पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जा गया है. इस मुकाबले के जरिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया. बियर्डमैन ने अपने डेब्यू मैच को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़़ा

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21 साल के इस गेंदबाज ने ऐसी कहर बरपाने वाली गेंदबाजी की कि इंग्लिश टीम का टॉप आर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. महली बियर्डमैन ने महज 28 गेंदों के अंदर पांच विकेट झटककर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया.

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महली बियर्डमैन ने सबसे पहले इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक (1 रन) का विकेट लिया. फिर उन्होंने जो रूट (17 रन), जॉर्डन कॉक्स (2 रन), सैम करन (0 रन) और लियाम डॉसन (0 रन) को अपना शिकार बनाया. उन्होंने शुरुआती पांच ओवर्स में सिर्फ 16 रन खर्च किए और 5 खिलाड़ियों को चलता किया. फिर उन्होंने अपने दूसरे स्पेल में जोफ्रा आर्चर को आउट कर इंग्लैंड की पारी 131 रनों पर समेट दी. बियर्डमैन ने 7.4 ओवरों की गेंदबाजी में 24 रन देकर 6 विकेट झटके.

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बियर्डमैन ने 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

महली बियर्डमैन अब वनडे इंटरनेशनल डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए है. उन्होंने टोनी डोडेमाइड का 38 साल पुराना ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया. टोनी ने 2 जनवरी 1988 को पर्थ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्रांउड में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 21 रन देकर 5 विकेट झटके थे. अपने घरेलू मैदान पर्थ पर डेब्यू करने वाले बियर्डमैन ने इस प्रदर्शन से चयनकर्ताओं के भरोसे को भी सही साबित किया.

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21 वर्षीय बियर्डमैन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने इससे पहले जनवरी 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अबअपने पहले ही ओडीआई मुकाबले में पांच विकेट लेकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मजबूत दस्तक दी है.

मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, एडम जाम्पा, स्पेंसर जॉनसन, महली बियर्डमैन.

मुकाबले में इंग्लैंड की प्लेइंग XI: बेन डकेट, टॉम बैंटन, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर.

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