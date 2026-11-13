Mangal Gochar 2026: मंगल का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों पर मार्च 2027 तक मंडराएगा संकट

ग्रहों के सेनापति मंगल का सिंह राशि में गोचर हो गया है. मंगल ने 12 नवंबर को रात करीब साढ़े 8 बजे राशि परिवर्तन किया. मंगल अभी तक कर्क राशि में विद्यमान थे. लेकिन अब वह सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहां 9 मार्च तक रहेंगे. मंगल की यह स्थिति उत्तम मानी जाती है. लेकिन इस राशि में मंगल के साथ पाप ग्रह केतु भी रहेगा. दोनों ही तीव्र और आक्रामक ग्रह हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याओं की भी दस्तक हो सकती है. आइए जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश-दुनिया और राशियों पर कैसा असर होगा.

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मंगल गोचर का देश-दुनिया पर प्रभाव

मंगल राशि परिवर्तन के समय शनि को प्रभावित कर रहा है. मंगल, गुरु और केतु की युति भी बन रही है. यह समय दुनियाभर में अशांति का कारण बन सकता है. भयंकर दुर्घटनाए और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है. भारत में आंतरिक अशांति पैदा हो सकती है. राजनैतिक मोर्चे पर उथल-पुथल हो सकती है.

मंगल गोचर का राशियों पर असर

मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत तेजी से प्रभाव दिखा सकता है. ऐसे में मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह परिवर्तन शुभ है. इनके रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में सफलता मिलेगी. जो लोग लंबे समय से खुद का काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आपने पहले से कहीं निवेश किया हुआ है तो उसमें तगड़ा मुनाफा हो सकता है. नया निवेश करने के लिए भी समय उत्तम है. हालांकि शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें.

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मेष, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशि के लिए यह मंगल का यह गोचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है. इन राशियों के लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. कोई पुराना रोग भी उभर सकता है. करियर और वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है. वृष, कन्या और मकर राशि वाले अपने करियर का ध्यान रखें. नौकरी-व्यापार के मामले में बहुत सावधानी से काम लेना होगा. कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और मुकदमेबाजी आदि समस्याओं से बचें.

मंगल गोचर अनुकूल न हो तो क्या उपाय करें?

यह राशि परिवर्तन वृष, कन्या और मकर राशि के लिए भी प्रतिकूल है. मंगल गोचर के बाद नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करें. प्रातः और सायं एक एक बार "संकटमोचन हनुमानाष्टक" का पाठ करें. संभव तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें. लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करें.

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