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यूपी के तीन शहरों में दौड़ रही मेट्रो, जानिए लखनऊ, कानपुर और आगरा में कितना हुआ विस्तार

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी है. हालांकि, तीनों शहरों में मेट्रो का विस्तार और परिचालन की स्थिति अलग-अलग है. कहीं पूरा कॉरिडोर यात्रियों के लिए खुल चुका है, तो कहीं अभी निर्माण कार्य जारी है.

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यूपी के तीन शहरों में मेट्रो सेवा शुरू (Photo-ITG)
यूपी के तीन शहरों में मेट्रो सेवा शुरू (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) राज्य के लखनऊ, कानपुर और आगरा शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं का संचालन और विकास कर रहा है. तीनों शहरों में यात्री सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, हालांकि प्रत्येक शहर में परिचालन वाले कॉरिडोर की लंबाई और स्थिति अलग-अलग है.
 

UPMRC की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, लखनऊ मेट्रो का नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक पूरी तरह परिचालन में है. 22.878 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में कुल 21 स्टेशन हैं, जिनमें 17 एलिवेटेड और चार भूमिगत स्टेशन शामिल हैं. लखनऊ में मेट्रो सेवाएं 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई थीं और पूरा कॉरिडोर 8 मार्च 2019 को परिचालन में आया.

कानपुर में मेट्रो सेवाओं का विस्तार 30 मई 2025 को कानपुर सेंट्रल तक किया गया. इसके साथ आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक कुल 14 स्टेशन परिचालन में आ गए. UPMRC की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के शेष हिस्सों पर निर्माण कार्य जारी था.

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आगरा में मेट्रो सेवाएं 6 मार्च 2024 को शुरू हुईं, फिलहाल रिपोर्ट में ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन तक के 6 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर यात्री सेवाएं शुरू होने का उल्लेख है.
इन तीनों मेट्रो परियोजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है. इन परियोजनाओं के तहत तीनों शहरों में निर्धारित कॉरिडोर पर यात्री सेवाएं उपलब्ध हैं. 

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