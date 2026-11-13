स्कूल में बच्चों को केक बांटते नजर आए CM विजय, धोती-शर्ट में दिखा देसी अंदाज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को कोलाथुर में स्कूली बच्चों के बीच बाल दिवस मनाया. मुख्यमंत्री विजय ने बच्चों को केक बांटा और उनके साथ बातें की. वहीं, DMK ने TVK कार्यकर्ताओं के बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में जाने और मिठाइयां बांटने पर सवाल उठाए हैं.

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विजय रेशमी शर्ट और धोती पहनकर कुछ अलग अंदाज में कोलाथुर स्थित मदुमानगर चेन्नई कॉर्पोरेशन मिडिल स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे. उन्होंने सभी कक्षाओं में जाकर बच्चों को केक और ग्रीटिंग कार्ड दिए. मुख्यमंत्री विजय के इस कार्यक्रम के साथ पूरे राज्य में बाल दिवस के मौके पर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. मई में मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने स्कूलों में जाकर बच्चों से मुलाकात की और बाल दिवस मनाया. इस दौरान बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली.

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खास बात यह है कि यह पहली बार है जब तमिलनाडु सरकार बाल दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों को केक बांट रही है. बाल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने आज सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया है. इसके तहत पूरे राज्य में छात्रों को 45 ग्राम के केक और ग्रीटिंग कार्ड बांटे गए. कोलाथुर के स्कूल में केक मिलने पर बच्चे खुशी से अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री का थैंक यू कहकर आभार जताया.

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मुख्यमंत्री विजय के इस दौरे पर विवाद भी शुरू हो गया है. DMK ने सवाल किया है कि TVK कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति कैसे घुसे.

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