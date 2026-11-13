हर महीने 7.5 लाख कमाई... फिर भी कुछ नहीं बचता, महिला ने बताया खर्चा

अमेरिका में नौकरी करना और डॉलर में कमाई करना भारत के लाखों युवाओं का सपना है. यहां अगर किसी की हर महीने 7.5 लाख रुपये की कमाई हो तो उसे अच्छी-खासी सैलरी माना जाएगा. इतनी रकम में भारत में कोई व्यक्ति न सिर्फ आराम से रह सकता है, बल्कि अच्छी बचत भी कर सकता है. लेकिन अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला की कहानी कुछ अलग है.

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वह हर महीने करीब 7.5 लाख रुपये कमाती हैं, फिर भी उनका कहना है कि वह खुद को मिडिल क्लास ही मानती हैं. वजह है उनका हर महीने का खर्च, जिसमें टैक्स से लेकर घर की किस्त, इलाज और बच्चों की जरूरतें तक शामिल हैं.

महिला ने सोशल मीडिया पर अपने खर्चों का पूरा हिसाब साझा किया है. इसे देखने के बाद लोग भारत और अमेरिका में रहने के खर्च और जीवनशैली की तुलना कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि महिला ने बताया कि भारत में जब उनकी सालाना कमाई सिर्फ 15 लाख रुपये थी, तब वह अमेरिका के मुकाबले ज्यादा पैसे बचा लेती थीं.

7.5 लाख की कमाई, सबसे पहले कटता है टैक्स

दरअसल, अमेरिका में रहने वाले भारतीय ने इंस्टाग्राम पर @desidadinamerica नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक शख्स अपनी बहन की कमाई और महीनेभर के खर्चों के बारे में बता रही हैं. शख्स ने वीडियो में बहन की सालाना कमाई करीब एक करोड़ रुपये बताई. हालांकि, महिला ने अपनी मासिक कमाई 8,000 डॉलर यानी करीब 7.52 लाख रुपये बताई है. इस हिसाब से उनकी सालाना कमाई करीब 90 लाख रुपये बैठती है.

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महिला के मुताबिक, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अलग-अलग खर्चों में निकल जाता है. सबसे पहले उन्हें करीब 1,500 डॉलर यानी 1.41 लाख रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं. इसके बाद उनके पास 6,500 डॉलर यानी करीब 6.11 लाख रुपये बचते हैं.

घर से लेकर खाने-पीने तक का खर्च

अब इस रकम में से उन्हें हर महीने घर की किस्त, खाने-पीने और दूसरी जरूरतों का खर्च उठाना पड़ता है. महिला ने बताया कि उनके खर्चों का हिसाब कुछ इस तरह है. मॉर्गेज यानी घर की किस्त- 2,500 डॉलर करीब 2.35 लाख रुपये, खाने-पीने का खर्च - 1,000 डॉलर करीब 94 हजार रुपये, मेडिकल खर्च 500 डॉलर करीब 47 हजार रुपये, कार का खर्च- 500 डॉलर करीब 47 हजार रुपये, बिजली-पानी और दूसरे बिल- 500 डॉलर करीब 47 हजार रुपये, बच्चों पर खर्च- 300 डॉलर करीब 28,200 रुपये और अन्य खर्च- 200 डॉलर करीब 18,800 रुपये हैं.

इन सभी खर्चों को निकालने के बाद महिला के पास हर महीने करीब 1,000 डॉलर यानी 94 हजार रुपये बचते हैं. उनका कहना है कि इस हिसाब में उनके अपने निजी खर्च भी शामिल नहीं हैं.

भारत में 15 लाख कमाती थीं, तब ज्यादा होती थी बचत

महिला ने अपनी पुरानी जिंदगी की तुलना अमेरिका से भी की. उन्होंने बताया कि भारत में रहते हुए उनकी सालाना कमाई करीब 15 लाख रुपये थी. इसके बावजूद वह अमेरिका में मौजूदा कमाई के मुकाबले ज्यादा पैसे बचा पाती थीं.

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यही वजह है कि करीब 7.5 लाख रुपये महीने कमाने के बावजूद वह खुद को मिडिल क्लास मानती हैं. उनके मुताबिक, सिर्फ बड़ी सैलरी होने से कोई अमीर नहीं हो जाता. यह भी देखना पड़ता है कि महीने के आखिर में आपके पास कितना पैसा बचता है.

भारत या अमेरिका, कहां रहना ज्यादा बेहतर?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई. नितिन ने भी लोगों से पूछा कि वे अमेरिका में हर महीने 8,000 डॉलर कमाना पसंद करेंगे या भारत में रहना चाहेंगे.

कई यूजर्स ने भारत में रहना बेहतर बताया. एक यूजर ने कहा कि अमेरिका में दो लोगों की कमाई होने के बावजूद खर्च इतने ज्यादा हैं कि बचत करना मुश्किल हो जाता है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने दोनों देशों की जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया. उनका कहना था कि अमेरिका में साफ-सफाई और सुविधाजनक जीवन मिलता है, जबकि अपना देश होने के नाते भारत में भावनात्मक जुड़ाव, खुशी और सुकून मिलता है.

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इस पूरी चर्चा से एक बात साफ होती है कि विदेश में ज्यादा कमाई का मतलब हमेशा ज्यादा बचत नहीं होता. अमेरिका में घर, इलाज, बच्चों की देखभाल और आने-जाने पर होने वाला खर्च कमाई का बड़ा हिस्सा ले सकता है. इसलिए विदेश में नौकरी का फैसला करते समय सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि वहां रहने का कुल खर्च और महीने के आखिर में होने वाली बचत भी देखनी चाहिए.

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