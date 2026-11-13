पांच साल पहले मिले डायनासोर के अंडे, अब 22 टन वजन वाले हाथी का जबड़ा,नर्मदा किनारे आखिर क्या छिपा है सच  

मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी एक बार फिर अपने भीतर छिपे हजारों-लाखों साल पुराने इतिहास की वजह से चर्चा में है. कभी यहां उड़ने वाले डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिलने की बात सामने आई थी तो अब जमीन से निकली एक विशालकाय आकृति ने वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है. रायसेन जिले के देवरी तहसील के पतई गांव में नर्मदा नदी के किनारे बच्चों को खेलते समय मिट्टी में धंसी एक अजीबोगरीब आकृति दिखाई दी. पत्थर जैसी दिखने वाली इस संरचना में कई दांत नजर आ रहे हैं. ग्रामीणों ने पहले इसे किसी देवी-देवता की मूर्ति समझा और पूजा शुरू कर दी, लेकिन जब इसकी तस्वीरें विशेषज्ञों तक पहुंचीं तो इसे प्रागैतिहासिक हाथी के जबड़े का संभावित जीवाश्म बताया गया. इस खोज ने इलाके में एक बार फिर पुरातात्विक और वैज्ञानिक महत्व को लेकर चर्चा छेड़ दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसकी पहचान और उम्र की वैज्ञानिक जांच में पुष्टि होती है तो रायसेन जिले के लिए यह एक महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है.

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अजीब आकृति के जमीन में धंसे हैं दांत

यह मामला रायसेन जिले के देवरी क्षेत्र के पतई गांव का है. दो दिन पहले कुछ बच्चे नर्मदा नदी के किनारे खेल रहे थे. इसी दौरान मिट्टी की खुदाई करते समय उन्हें एक ऐसी आकृति दिखाई दी, जो सामान्य पत्थर से बिल्कुल अलग थी. इसकी बनावट किसी बड़े जीव के जबड़े जैसी नजर आ रही थी. इसमें दांतों जैसी कई संरचनाएं भी दिखाई दे रही हैं. आकृति का काफी हिस्सा अभी जमीन के भीतर धंसा हुआ है. ग्रामीणों ने जब इसे देखा तो इसे असाधारण मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी. हालांकि, इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद जीव वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया. वरिष्ठ वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ. रवि उपाध्याय ने तस्वीरों के आधार पर इसे प्रागैतिहासिक हाथी के ऊपरी जबड़े और दाढ़ के दांतों का जीवाश्म बताया है.

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22 टन तक वजनी रहा होगा यह विशालकाय हाथी!

डॉ. रवि उपाध्याय के अनुसार, पतई गांव में मिली आकृति हिमयुग के दौरान रहने वाले विशालकाय हाथी के कपाल और जबड़े का जीवाश्म हो सकती है. उन्होंने इसे भीमकाय हाथी से संबंधित बताया है. ऐसे विशालकाय हाथियों की ऊंचाई करीब चार से पांच मीटर और वजन 22 टन तक होने का अनुमान बताया गया है.

विशेषज्ञ के मुताबिक, यह जीवाश्म लाखों साल पुराने कालखंड से संबंधित हो सकता है. इसके संभावित समय को लेकर 5 लाख वर्ष से लेकर 24 हजार वर्ष पूर्व तक का अनुमान जताया गया है. वहीं, शुरुआती जानकारी में 11 हजार से 25 हजार साल पुराने हिमयुगीन जीवाश्म होने की संभावना भी बताई गई है. हालांकि, इसकी वास्तविक उम्र और प्रजाति का पता वैज्ञानिक परीक्षण और विस्तृत अध्ययन के बाद ही चल सकेगा. नर्मदा घाटी का यह इलाका प्रागैतिहासिक जीवों के अध्ययन के लिहाज से पहले भी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस स्थान पर यह जबड़े जैसी संरचना मिली है, उसके आसपास दूसरे प्राचीन जीवों के अवशेष भी दबे हो सकते हैं.

पांच साल पहले मिले थे उड़ने वाले डायनासोर के अंडे

पतई गांव में मिली इस आकृति ने पांच साल पहले हुई एक दूसरी खोज की याद भी ताजा कर दी है. इसी नर्मदा क्षेत्र में उस समय उड़ने वाले डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिलने की जानकारी सामने आई थी. बताया गया था कि इन जीवाश्मों को वैज्ञानिक अपने साथ ले गए थे और प्रयोगशाला में उनकी जांच की गई थी. डॉ. उपाध्याय के मुताबिक, इस क्षेत्र में पहले भी प्रागैतिहासिक अवशेष मिलते रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर आगे की जानकारी और संरक्षण का काम अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाया. उनका मानना है कि नर्मदा घाटी के इस पूरे इलाके का व्यवस्थित वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए तो कई महत्वपूर्ण खोज सामने आ सकती हैं. पतई से कुछ दूरी पर रिछावर गांव में भी खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिलने की जानकारी सामने आई थी, जिन्हें संरक्षित किया गया. इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों को समय-समय पर बड़ी हड्डियां और अन्य पुरानी वस्तुएं मिलने की बातें भी सामने आती रही हैं.

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महाभारत काल से जुड़ी हैं गांव में कई किवदंतियां

पतई गांव और आसपास के नर्मदा क्षेत्र को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की किवदंतियां प्रचलित हैं. बुजुर्गों के मुताबिक, इस इलाके का संबंध महाभारत काल से लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ा जाता रहा है. कुछ स्थानीय मान्यताओं में यहां यज्ञ के दौरान हाथियों की बलि दिए जाने की बातें भी कही जाती हैं. हालांकि, इन मान्यताओं और कथाओं का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक आधार सामने नहीं आया है. वैज्ञानिक भी ऐसी बातों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने से पहले ठोस साक्ष्य और शोध की जरूरत बताते हैं. फिर भी नर्मदा किनारे लगातार सामने आ रहे पुराने अवशेषों ने इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक अहमियत को लेकर नए सवाल जरूर खड़े किए हैं.

कलेक्टर ने रात में ही भेजा तहसीलदार, लगवाया चौकीदार

जीवाश्म मिलने की जानकारी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी सक्रियता दिखाई है. रायसेन कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने फोन पर बताया कि मिले हुए अवशेष वाले स्थान को सुरक्षित किया जा रहा है और वैज्ञानिकों से संपर्क किया जा रहा है. कलेक्टर ने रात में ही देवरी तहसीलदार को मौके पर भेजा और वहां चौकीदार की ड्यूटी लगाई, ताकि जबड़े जैसी इस संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे. वैज्ञानिकों को इसकी तस्वीरें और वीडियो भी भेजे गए हैं. विशेषज्ञों ने इसे महत्वपूर्ण खोज बताते हुए आगे रिसर्च की जरूरत जताई है. कलेक्टर के भी मौके पर पहुंचने की संभावना जताई गई है.

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अगर सर्वे हुआ तो सामने आ सकता है नर्मदा घाटी का छिपा इतिहास

पतई गांव में मिला यह संभावित जीवाश्म सिर्फ एक गांव या जिले की खोज नहीं है. यह नर्मदा घाटी के उस प्राचीन इतिहास की ओर भी इशारा करता है, जिसके कई पन्ने अभी जमीन के भीतर दबे हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में व्यवस्थित सर्वेक्षण, वैज्ञानिक खुदाई और मिले अवशेषों का संरक्षण किया जाना चाहिए. अगर आसपास के इलाके में भी प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिलते हैं तो यह क्षेत्र वैज्ञानिक शोध के लिहाज से नई पहचान बना सकता है. फिलहाल सबसे जरूरी है कि पतई गांव में मिले अवशेष को सुरक्षित रखा जाए और उसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए. पांच साल पहले डायनासोर के अंडों की चर्चा और अब विशालकाय हाथी के जबड़े जैसी आकृति मिलने के बाद नर्मदा घाटी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब देखना होगा कि जमीन में धंसी यह आकृति अपने भीतर छिपे कितने पुराने इतिहास से पर्दा उठाती है.

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