Jensen Huang के बाद NVIDIA का स्थाई CEO बनेगा भारतीय? रेस में 3 बड़े नाम, एक पर निवेशकों का जोर

NVIDIA के CEO पद से जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि AI चिप बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी की कमान किसे मिलेगी. कंपनी ने फिलहाल CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया है, लेकिन स्थायी सीईओ की तलाश शुरू हो चुकी है. इसी बीच तीन भारतीय मूल के टेक लीडर्स के नाम चर्चा में हैं. इनमें Micron के CEO Sanjay Mehrotra, Palo Alto Networks के CEO Nikesh Arora और Google Cloud के CEO Thomas Kurian शामिल हैं.

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अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि एनवीडिया का सीईओ ऐपल के पूर्व बॉस टिम कुक को बनाया जाना चाहिए. हालांकि कुक अब भी ऐपल के बोर्ड में हैं और एग्जिक्यूटिव चेयर हैं. उनके ऐपल छोड़ने की उम्मीद बेहद कम है.

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इस दौड़ में निकेश अरोड़ा का नाम खास तौर पर चर्चा में है. Sequoia Capital के पार्टनर Shaun Maguire ने सोशल मीडिया पर उन्हें जेनसन हुआंग का संभावित उत्तराधिकारी बनाने की वकालत की है. उन्होंने लिखा कि जेनसन के जाने के बाद उनकी पसंद निकेश अरोड़ा होंगे. उनके मुताबिक, अरोड़ा के पास बड़े फैसले लेने, आक्रामक तरीके से कारोबार बढ़ाने और टेक इंडस्ट्री में जरूरी रिश्ते बनाने का अनुभव है.

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कारोबारी और स्नैपडील के को-फाउंडर कुणाल बहल ने भी इस राय का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि निकेश अरोड़ा Palo Alto Networks को जिस तरह आगे ले गए हैं, उससे उन्हें एनवीडिया को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाने की क्षमता दिखती है. बहल ने याद किया कि जब अरोड़ा पैलो अल्टो नेटर्क्स से जुड़े थे, तब कंपनी का मार्केट कैप करीब 17 अरब डॉलर था. उनके मुताबिक, करीब आठ साल में यह बढ़कर 275 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

Now that Jensen is out, my pick for his successor would be Nikesh Arora (@nikesharora) IMO Jensen was so important for the AI ecosystem because he was: 1) technical 2) aggressive 3) had the credibility required to be aggressive What Nikesh did at Palo Alto the last 8 years is remarkable, and reflected in its stock (up 10x) He’s one of only a handful of people who have the credibility required to be aggressive on day 1 Nikesh has the three attributes listed above while being a world class deal maker and having all the necessary relationships to keep NVDA at the center of the AI ecosystem There’s no easy choice but he’d be my go to — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) November 12, 2026

हालांकि, ये निवेशकों और टेक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की निजी राय है. एनवीडिया ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है. कंपनी के बोर्ड ने कहा है कि स्थायी CEO के लिए अंदर और बाहर, दोनों जगह से उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा.

1. Nikesh Arora: Google से SoftBank और फिर Palo Alto Networks तक का सफर

निकेश अरोड़ा इस संभावित दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. वह फिलहाल अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी Palo Alto Networks के चेयरमैन और CEO हैं. वह 2018 में कंपनी से जुड़े थे. इससे पहले वह गूगल में करीब एक दशक तक काम कर चुके हैं. वहां उन्होंने कई बड़े कारोबारी पद संभाले और चीफ बिजनेस ऑफिसर तक पहुंचे.

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गूगल छोड़ने के बाद अरोड़ा जापान की निवेश कंपनी SoftBank Group से जुड़े. वहां उन्होंने प्रेसिडेंट और COO की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान उन्हें दुनिया भर की टेक कंपनियों, निवेश और बड़े कारोबारी सौदों का अनुभव मिला.

Couldn't agree more. @nikesharora for being the next Nvidia CEO. I can totally see him making Nvidia the first $100T company. He will find ways to grow the business most others won't be able to dream of. He and I spoke when he just joined Palo Alto and it was $17B market cap. While it would have been hard to imagine that the company will be $275B in 8yrs, anyone who knows Nikesh, knows he would just get it done. — Kunal Bahl (@1kunalbahl) November 13, 2026

Palo Alto Networks में उनके नेतृत्व के दौरान कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी के कारोबार का विस्तार किया. कंपनी ने क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और AI आधारित सुरक्षा समाधानों पर भी ध्यान बढ़ाया. कुणाल बहल ने अपने पोस्ट में इसी कारोबारी प्रदर्शन का जिक्र किया है. उनका मानना है कि Arora के पास ऐसा अनुभव है, जिससे वह NVIDIA के कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं.

2. Thomas Kurian: Google Cloud को AI की रेस में आगे ले जाने वाले भारतीय CEO

दूसरा बड़ा नाम थॉमस कुरियन का है. वह Google Cloud के CEO हैं. उनका काम दुनिया भर की कंपनियों को क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और AI से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराना है.

कुरियन का जन्म केरल में हुआ था. वह Oracle में करीब 22 साल तक काम कर चुके हैं. वहां उन्होंने कई वरिष्ठ पद संभाले और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े कारोबार का नेतृत्व किया.

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उनके नेतृत्व में गूगल क्लाउड ने कारोबार का विस्तार किया और AI सेवाओं पर निवेश बढ़ाया. आज गूगल क्लाउड कंपनियों को AI मॉडल चलाने, डेटा प्रोसेस करने और बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का काम करता है. एनवीडिया के लिए यह अनुभव अहम हो सकता है, क्योंकि उसके AI चिप्स का इस्तेमाल दुनिया भर के क्लाउड डेटा सेंटर में होता है.

The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लंबे समय से एनवीडिया के शेयरधारक और हेज फंड मैनेजर ने Financial Times से बातचीत में निकेश अरोड़़ा और थॉमस कुरियन को बाहरी उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद बताया. यानी निवेशकों के एक वर्ग को इन दोनों के अनुभव में एनवीडिया के लिए संभावना दिखती है.

3. Sanjay Mehrotra: चिप इंडस्ट्री के खिलाड़ी, एनवीडिया के कारोबार को समझते हैं

तीसरा नाम संजय मेहरोत्रा का है. वह माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO हैं. Micron दुनिया की बड़ी मेमोरी चिप कंपनियों में शामिल है. AI सर्वर में इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM भी कंपनी के अहम प्रोडक्ट्स में है.

मेहरोत्रा का जन्म कानपुर में हुआ था और उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की. वह 1988 में SanDisk के सह-संस्थापक बने थे. सैनडिस्क फ्लैश मेमोरी बनाने वाली कंपनी थी. उन्होंने 2011 से 2016 तक इसके CEO के रूप में भी काम किया. इसके बाद वह माइक्रोन से जुड़े और 2017 में कंपनी के CEO बने.

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उनका अनुभव एनवीडिया के लिए इसलिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि AI चिप्स की दुनिया में प्रोसेसर के साथ तेज मेमोरी की भी अहम भूमिका होती है. NVIDIA के AI सिस्टम में GPU के साथ हाई-बैंडविड्थ मेमोरी का इस्तेमाल होता है. ऐसे में मेहरोत्रा को चिप इंडस्ट्री, सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर कारोबार की गहरी समझ है.

क्या सिर्फ भारतीय मूल के CEO ही रेस में हैं?

नहीं. एनवीडिया के अगले सीईओ की तलाश में कई दूसरे नाम भी चर्चा में हैं. इनमें कंपनी के अंदर के अधिकारी कोलेट क्रेस और इयान बक शामिल हैं. बाहरी उम्मीदवारों में AMD की साईओ लीजा सू, आर्म के सीईओ रेने हास, पूर्व इंटेल सीईओ पैट जेलसिंगर और ऐपल के हार्डवेयर प्रमुख जॉनी स्रूजी के नाम भी रिपोर्ट्स में आए हैं.

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 11 संभावित नामों पर चर्चा हो रही है. वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट में इयान बक और कोलेट क्रेस को अहम आंतरिक विकल्प बताया गया है. बक ने एनवीडिया के पॉपुलर CUDA सॉफ्टवेयर और AI कंप्यूटिंग से जुड़े काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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