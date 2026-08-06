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सहारनपुर में इंचीटेप लेकर सड़कों पर उतरी पुलिस, बारिश के बीच नपे डीजे, 12 फीट से ऊंचे कांवड़ वाहनों पर ब्रेक

सहारनपुर में श्रावण कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए भारी बारिश के बीच पुलिस मुस्तैद दिख रही है. सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी इंचीटेप से डीजे वाहनों की नाप-जोख कर रहे हैं और निर्धारित मानक से ऊंचे डीजे की हाइट मौके पर ही कम करवा रहे हैं.

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डीजे की ऊंचाई नापती पुलिस (Photo- ITG)
डीजे की ऊंचाई नापती पुलिस (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: सहारनपुर पुलिस श्रावण कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए मूसलाधार बारिश के बावजूद सड़कों पर इंचीटेप लेकर डीजे वाहनों की नपाई कर रही है. थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में सीओ सदर की अगुवाई में पुलिस टीम देर रात कांवड़ मार्गों पर उतरी और 12 फीट से अधिक ऊंचे तथा 10 फीट से अधिक चौड़े ओवरसाइज डीजे वाहनों को रोककर नियमों का पालन करवाया. इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य हादसों को रोकना और निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना है. पुलिस टीम माईक से एनाउंसमेंट करते हुए मौके पर ही मानकों में संशोधन करा रही है.

बारिश में भी सड़कों पर मुस्तैद दिखी पुलिस टीम

धूप हो या मूसलाधार बारिश, सहारनपुर पुलिस 24 घंटे कांवड़ मार्ग पर निगरानी रख रही है. थाना गागलहेड़ी इलाके में देर रात पुलिस अधिकारी खुद हाथ में इंचीटेप लेकर ट्रकों पर रखे डीजे की ऊंचाई नापते नजर आए. पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो.

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12 फीट की सीमा तय, मौके पर ही घटी डीजे की ऊंचाई

प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट तय की है. चेकिंग के दौरान जिन भी ट्रकों या वाहनों पर डीजे निर्धारित 12 फीट की सीमा से ऊंचे मिले, उन्हें तुरंत रुकवाया गया. पुलिस कर्मियों ने मौके पर ही उन डीजे की ऊंचाई कम करवाई और मानकों के अनुरूप होने के बाद ही आगे बढ़ने दिया.

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माईक से एनाउंसमेंट और श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता

सहारनपुर पुलिस का एकमात्र लक्ष्य इस यात्रा को पूरी तरह दुर्घटनारहित और सुगम बनाना है. पुलिस अधिकारी लगातार माईक से सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का एनाउंसमेंट कर रहे हैं. बारिश के बीच भी पुलिस की इस मुस्तैदी और सतर्कता की स्थानीय लोगों के साथ-साथ श्रद्धालु भी जमकर सराहना कर रहे हैं.

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