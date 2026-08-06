scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सपा का पहला टिकट 'पंडित' को, अयोध्या से शुरुआत...क्या है अखिलेश की रणनीति?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या सीट से पवन पांडेय को उम्मीदवार बनाया है. सपा ने अपने पहला उम्मीदवार अयोध्या सीट से उतारा है और ब्राह्मण समाज से दिया है. इसके जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को चारो खाने चित करने का बड़ा दांव चला है.

Advertisement
X
अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन से पहले कैंडिडेट का किया ऐलान (Photo-PTI)
अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन से पहले कैंडिडेट का किया ऐलान (Photo-PTI)

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा राजनीतिक दांव चला है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी. अखिलेश ने 'ब्राह्मण सम्मेलन' के मंच से बुधवार को 2027 चुनाव के लिए सपा के पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. 

अखिलेश यादव ने अयोध्या जैसी हाई-प्रोफाइल सीट से अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया और तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय को टिकट दिया. साथ ही अखिलेश ने पवन पांडे के जीत का भी दावा कर दिया. सपा ने अपने टिकट की शुरुआत अयोध्या सीट और ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार को उतारकर किया है.

रामनगरी और बीजेपी की हिंदुत्व की वैचारिक राजधानी कहे जाने वाले अयोध्या सीट से सपा का पहला उम्मीदवार को घोषित करना कोई साधारण कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सधी हुई चुनावी रणनीति छिपी है. अयोध्या से पंडित चेहरे पर दांव खेलने को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? 

सम्बंधित ख़बरें

राम मंदिर वाली सीट पर सपा का दांव.(Photo: ITG)
अयोध्या से पवन पांडे होंगे सपा उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
ayodhya ram darbar
अयोध्या के राम दरबार में खत्म हुआ VIP पास सिस्टम
खबरदार: PDA में P का मतलब 'पंडित', ब्राह्मण वोट करेगा सपा का बेड़ा पार?
cm yogi challenges akhilesh yadav
योगी सरकार ने पलटा अखिलेश का फैसला, खत्म हुआ मदरसा वेतन विधेयक
विधायक उमाशंकर सिंह ने लखनऊ में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस.(Photo:ITG)
बसपा के इकलौते विधायक का निधन, बलिया की रसड़ा सीट से थे MLA

सपा का पहला टिकट 'पंडित' को मिला
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने अपने पहले उम्मीदवार के तौर पर पवन पांडेय के नाम पर मुहर लगाई है. अयोध्या से सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है. अखिलेश यादव ने बुधवार को ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से पवन पांडेय के नाम का ऐलान किया.  इस घोषणा के जरिए सपा ने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है. 

Advertisement

ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से अखिलेश यादव ने 'पीडीए' समीकरण की परिभाषा को डिफाइन करते हुए कहा कि पीडीए में 'पीडी' (PD) का मतलब 'पंडित' भी है.  इस तरह से अखिलेश ने सपा का पहला टिकट ब्राह्मण समाज को देकर यह संदेश देने कवायद करते नजर आए कि उनकी पार्टी सिर्फ पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की ही नहीं, बल्कि सवर्णों (विशेषकर ब्राह्मणों) की भी है. सपा ब्राह्मणों को पूरा मान-सम्मान और प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है. 

अयोध्या से अखिलेश का मिशन-2027 का आगाज
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट पर पवन पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के दौरान जीत का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि पवन पांडे अयोध्या सीट जीतने जा रहे हैं. अखिलेश ने इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाते हुए उनकी जीत का दावा किया था. अवधेश प्रसाद 2024 में जीतकर सांसद बने और अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पवन पांडेय के नाम पर मुहर लगाई है. 

चुनाव में अक्सर उम्मीदवारों के ऐलान में देरी से आंतरिक कलह और असमंजस की स्थिति बनती है, लेकिन चुनाव से काफी पहले ही अयोध्या जैसी सीट पर उम्मीदवार घोषित कर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को संदेश दे दिया है. इस बार सपा बिना किसी हिचकिचाहट के आक्रामक मोड में चुनाव लड़ेगी.

Advertisement

अखिलेश ने भगवान श्रीराम की अयोध्या सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर अपने चुनावी अभियान का आगाज किया है. इस घोषणा के साथ ही अयोध्या विधानसभा सीट की चर्चा शुरू हो गई तो साथ ही में सपा ने बड़ा संदेश भी दे दिया है. बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व वाली राजनीति के जवाब में राम मंदिर वाले विधानसभा सीट पर ब्राह्मण चेहरे को उतार कर सपा ने बहुत ही रणनीतिक चाल चली है. 

समझें अखिलेश यादव की सियासी रणनीति
अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा अमूमन बीजेपी की राजनीतिक पिच का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों (फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद जीतने) के बाद से समाजवादी पार्टी आक्रामक रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय है. अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद से अखिलेश यादव उन्हें अपने सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर पेश कर रही है. 

राम मंदिर निर्माण के बाद उठे कुछ स्थानीय और प्रशासनिक मुद्दों (जैसे जमीनों के मुआवजे और हालिया चढ़ावा चोरी) को उठाकर यह बताना चाहती है कि वह धार्मिक आस्था का सम्मान करती है, लेकिन जनता के हितों पर मुखर भी है. चंदा चोरी का मुद्दा पवन पांडेय ने सबसे पहले उठाया था. अब सपा ने उन्हीं पावन पांडेय को उतारकर बड़ा दांव चला है. सपा ने अयोध्या से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के हिंदुत्व और सवर्ण गठजोड़ को चुनौती दी है. 

Advertisement

बीजेपी अक्सर सपा और अखिलेश यादव पर 'हिंदू विरोधी' होने का टैग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पवन पांडेय जैसा एक जनेऊधारी ब्राह्मण चेहरा फ्रंटफुट पर उतरकर सिर्फ सियासी ढाल ही नहीं बनते बल्कि अयोध्या की जमीन पर खड़े होकर बीजेपी पर वार करते नजर आते हैं और श्रद्धालुओं के 'चढ़ावे और आस्था' की रक्षा की बात करता है. 

अयोध्या के जरिए बीजेपी के सपा को हिंदू विरोधी वाले नैरेटिव को तोड़ने की है. पवन पांडेय इस पूरे मुद्दे को धार्मिक राजनीति से अलग 'भ्रष्टाचार और जनभावना' की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं, जो सनातनी और ब्राह्मण वोटों को जोड़ने की एक सोची-समझी रणनीति है. इसीलिए सपा ने अयोध्या से पहला उम्मीदवार घोषित कर बड़ा दांव चला है. 

ब्राह्मण वोटों को साधने का सपा प्लान
उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक और निर्णायक माना जाता है. पवन पांडेय काफी समय से योगी सरकार पर 'ब्राह्मणों की उपेक्षा' का आरोप लगाकर ब्राह्मण समाज को बीजेपी से दूर करने और सपा के साथ लाने की कवायद है. यूपी क ब्राह्मण समाज वैचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा के राष्ट्रवाद हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है. बीजेपी के साथ ब्राह्मणों की केमिस्ट्री को तोड़ने के लिए ही सपा ने पवन पांडेय पर दांव खेला है. 

Advertisement

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में पवन पांडेय की गिनती होती है. 2012 में सपा से टिकट पर अयोध्या से जीतकर विधायक बने थे, सपा को फिर से उम्मीद है कि वो अयोध्या से जीत सकते हैं. छात्र जीवन के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं. अयोध्या की राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं.

लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने गैर-यादव ओबीसी और दलितों को जोड़कर बड़ी सफलता पाई थी. अब 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अखिलेश जानते हैं कि उन्हें सवर्णों के एक हिस्से का साथ चाहिए. उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटर हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं.

अखिलेश यादव का यह कदम यह साफ दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अब केवल पारंपरिक 'माय' (M-Y) समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि राज्य की सत्ता तक पहुंचने के लिए 'सर्वसमाज' के समावेश वाला चौड़ा वैचारिक और सामाजिक दायरा तैयार कर रही है.पवन पांडेय  के जरिए अखिलेश यादव अपने 'पीडीए' फॉर्मूले को और अधिक समावेशी बनाने की कवायद है. इसीलिए अखिलेश ने अपने पीडीए फार्मूल में PD को पंडित की संज्ञा दी है, जिसके सियासी मायने साफ समझे जा सकते हैं? 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ब्रिटेन में सूखे से जौ की फसल पर संकट, अब बियर और व्हिस्की इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है असर |
    तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न केस में दोषी करार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा |
    वृद्धाश्रम में बुजुर्ग पिता की मौत, बेटियों ने वीडियो कॉल से कराया अंतिम संस्कार |
    '30 मिनट में जेल से बाहर होंगे इमरान खान', PTI ने इस्लामाबाद को घेरने की तय कर ली डेडलाइन |
    'मैं मुसलमान हूं, मुझे हिंदू ताऊ ने पाला'...कांवड़ लाने वाले दिल्ली के शिवभक्त समीर की कहानी |
    टूटने की कगार पर शादी, IVF से मां बनेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह? बोलीं- बच्चा चाहिए |
    मेन गेट पर सांप, एंटीक चीजों से सजा हॉल...दिल्ली में है त्रिपुरा की राजकुमारी का 'शाही महल', अंदर की तस्वीरें देख आंखें रह जाएंगी खुली |
    Parliament Monsoon Session Live: शुरू होते ही फिर स्थगित हुई लोकसभा, विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन जारी |
    Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 11 अगस्त को हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे दैत्यगुरु शुक्र! 3 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत |
    US में क्लाइमेट चेंज का खौफ, महंगे हो सकते हैं घर, शहर छोड़ने को मजबूर होंगे लाखों लोग!
    Advertisement