scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न केस में दोषी करार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में 'तहलका' के फाउंडर तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है. यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तेजपाल की एक पूर्व महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि गोवा के एक पांच सितारा होटल में आयोजित 'तहलका' कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

Advertisement
X
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है. (Photo: ITG)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है. (Photo: ITG)

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को 'तहलका' के फाउंडर तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था. सजा का ऐलान दोपहर 2.30 बजे किया जाएगा.

बता दें, मापुसा की सत्र अदालत ने वर्ष 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में चुनौती दी.

यह भी पढ़ें: गोवा के होटल में वारदात, ट्रायल कोर्ट से राहत और हाई कोर्ट से दोषी करार... तरुण तेजपाल केस की पूरी टाइम लाइन

सम्बंधित ख़बरें

रेप केस में तरुण तेजपाल दोषी, बॉम्बे HC ने बरी करने का आदेश किया खारिज
Tarun Tejpal Rape Case Timeline
ट्रायल कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट से दोषी करार... तरुण तेजपाल केस की कहानी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी से जुड़े फर्जी AI कंटेंट हटाने को कहा (Photo: PTI)
E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत
Bombay High Court designated 25 fast track courts
पेपर लीक पर एक्शन की तैयारी, बॉम्बे HC ने बनाई 25 फास्ट-ट्रैक अदालतें
Bombay High Court
'मंत्रालय की कैंटीन में एक भी कीड़ा नहीं?' FDA के दावे पर हाईकोर्ट का शक

जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने तेजपाल को IPC की धारा 376(2)(f) और 376(2)(k) के तहत रेप और सेक्शुअल हैरेसमेंट (यौन उत्पीड़न) का दोषी माना, साथ ही धारा 354 A और 354 B के तहत भी दोषी ठहराया. हाईकोर्ट ने कहा, हमने फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है और तेजपाल को दोषी ठहराया है.

आदेश सुनाए जाते समय तेजपाल कोर्ट में मौजूद थे. जजों से बात करते हुए तेजपाल ने कहा कि अब वह 62 साल के हो गए हैं और नरमी बरतने की गुहार लगाई.

Advertisement

तेजपाल ने कहा, 'मैं 62 साल का हूं और मेरा मानना है कि मैं पीड़ित हूं. मेरी पत्नी है, और इसके अलावा कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है. मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं. कृपया मेरे प्रति नरमी बरतें.'

तेजपाल की ओर से पेश सीनियर वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आदेश को आठ हफ्ते के लिए रोक दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके.

बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत 7 नवंबर 2013 को गोवा में आयोजित प्रतिष्ठित THiNK Fest के दौरान हुई थी. आरोप के मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल तहलका की एक जूनियर महिला पत्रकार के साथ होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की.

महिला का आरोप था कि तेजपाल ने अपने वरिष्ठ पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    तहलका के पूर्व संपादक Tarun Tejpal को झटका, हाईकोर्ट ने माना दोषी! |
    जम्मू कश्मीर: पुंछ में LoC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी |
    सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार |
    सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को राहत, गिरफ्तारी पर रोक |
    The Alliance Winner: मिनी माथुर ने जीती 'अलायंस' की ट्रॉफी, जीेते 50 लाख, अली गोनी को हराया |
    US Army की टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस की वजह से अमेरिका में विमान क्रैश हुआ? GPS Jamming पर उठे सवाल |
    राहुल के 'छात्रों की गूंज' पर प्रयागराज में क्यों हंगामा है बरपा, कांग्रेस का ऐलान- हर हाल में होकर रहेगा |
    केंद्र सरकार UPS को दे रही बढ़ावा, फिर भी NPS के पीछे क्यों भाग रहे कर्मचारी? जानें वजह |
    पटना में चेहल्लुम जुलूस के दौरान भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट; देखें बवाल |
    Jhansi जाते समय सड़क हादसे में Atiq Ahmed के बेटे Aban की हुई मौत
    Advertisement