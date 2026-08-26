Instagram पर Reel बनाना हुआ आसान! कंपनी ने जारी किया नया फीचर, खुद से बनाएगा फर्स्ट ड्राफ्ट

इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हैं, लेकिन वीडियो काटने और एडिटिंग में ही समय निकल जाता है? अब Instagram इसका काम आसान करने जा रहा है. कंपनी ने 'फर्स्ट ड्राफ्ट' नाम का नया फीचर शुरू किया है, जो कई लंबे वीडियो क्लिप्स में से जरूरी हिस्से चुनकर, रुकावटें हटाकर और उन्हें जोड़कर कुछ ही सेकंड में रील का पहला एडिट तैयार कर देगा.

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आजकल रील बनाना जितना आसान दिखता है, उसके पीछे उतना ही काम होता है. कई वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें एक-एक करके देखना, खराब हिस्से हटाना, बीच की खामोशी काटना और सही क्रम में लगाना पड़ता है. इसी वजह से कई लोग वीडियो शूट करने के बाद भी उसे पोस्ट नहीं कर पाते. इंस्टाग्राम का नया फीचर इसी परेशानी को खत्म करने की कोशिश है.

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इंस्टाग्राम ने First Draft नाम का नया रील एडिटिंग फीचर रोलआउट करना शुरू किया है. इसमें यूजर को अपने वीडियो क्लिप्स चुनने होंगे और एक बटन दबाना होगा. इसके बाद इंस्टाग्राम क्लिप्स को छोटा करेगा, लंबे पॉज और खामोशी हटाएगा और जरूरी हिस्सों को जोड़कर रील का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार कर देगा. कंपनी का कहना है कि यह शुरुआती एडिट 10 सेकंड से भी कम समय में तैयार हो सकता है.

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अब एडिटिंग से पहले मिलेगा तैयार रील का ढांचा

इस फीचर को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मान लीजिए आपने किसी ट्रिप के दौरान 10-15 वीडियो बनाए. पहले आपको खुद तय करना पड़ता था कि किस वीडियो का कौन सा हिस्सा रखना है. अब आप इन क्लिप्स को चुनकर 'फर्स्ट ड्राफ्ट' का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इंस्टाग्राम इन वीडियो में से हिस्से चुनकर एक शुरुआती रील तैयार करेगा. इसके बाद असली कंट्रोल आपके पास रहेगा. आप क्लिप बदल सकते हैं, उनका क्रम बदल सकते हैं, किसी हिस्से को वापस ला सकते हैं या वीडियो को दोबारा अपनी पसंद के हिसाब से एडिट कर सकते हैं. यानी यह फीचर आपकी जगह फाइनल वीडियो नहीं बनाएगा, बल्कि आपको खाली टाइमलाइन से शुरुआत करने की परेशानी से बचाएगा.

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बोलते-बोलते रुक गए? इंस्टाग्राम हटाएगा पॉज

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के काम आ सकता है जो कैमरे के सामने बोलकर वीडियो बनाते हैं. किसी टेक्नोलॉजी वीडियो, व्लॉग, ट्रैवल वीडियो या सामान्य बातचीत वाले वीडियो में अक्सर बीच-बीच में लंबा पॉज आ जाता है. इन्हें हाथ से काटने में काफी समय लगता है.

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'फर्स्ट ड्राफ्ट' चुने गए वीडियो में ऐसे पॉज हटाने और क्लिप्स को छोटा करने का काम करता है. इंस्टाग्राम ने इसे मल्टी-क्लिप वीडियो, कैमरे के सामने बोलने वाले वीडियो और रोजमर्रा की जिंदगी दिखाने वाले वीडियो जैसे फॉर्मेट के लिए उपयोगी बताया है.

क्या यह AI से वीडियो एडिट करेगा?

वीडियो को अपने आप चुनने और काटने की वजह से यह फीचर AI जैसा लग सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम ने क्लियर किया है कि 'फर्स्ट ड्राफ्ट' AI का इस्तेमाल नहीं करता. कंपनी के मुताबिक, यह अलग-अलग तरह के वीडियो को प्रोसेस करने के लिए उसके अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है. हालांकि यूजर के लिए शायद इससे ज्यादा अहम बात यह है कि वीडियो एडिटिंग का शुरुआती और सबसे थकाऊ काम अब काफी हद तक ऑटोमैटिक हो सकता है.

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iPhone यूजर्स को पहले मिलेगा नया फीचर

फिलहाल 'फर्स्ट ड्राफ्ट' को इंस्टाग्राम के आईफोन ऐप पर रोलआउट किया जा रहा है. इसे दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है. एक तरीका इंस्टाग्राम कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद है, जबकि दूसरा रील गैलरी में कई वीडियो क्लिप्स चुनकर इस फीचर का इस्तेमाल करना है. रोलआउट फेज वाइज में हो रहा है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर यूजर को तुरंत यह विकल्प दिखाई दे.

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