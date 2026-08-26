यूपी बना देश का सबसे युवा बस फ्लीट, एयरपोर्ट जैसे बनेंगे 23 टर्मिनल, 250 नई ई-बसों को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार परिवहन व्यवस्था को एडवांस, सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है. प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में हुए बदलावों का असर अब बसों के आधुनिक बेड़े से लेकर एडवांस बस टर्मिनल्स और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है.

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यूपी की बसों की औसत आयु 5 साल 3 महीने है और इस मामले में उत्तर प्रदेश देश की सबसे युवा बस फ्लीट वाला राज्य बन गया है. स्क्रैप पॉलिसी के मामले में यूपी देश में नंबर-1 पर पहुंच गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना के शुभारंभ और स्पेशल बसों को फ्लैग-ऑफ किए जाने के मौके पर परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि परिवहन निगम के पास देश की सबसे युवा बस फ्लीट है.

उन्होंने कहा कि UPSRTC की बसों की औसत आयु 5 साल 3 महीने है. ये सबसे अच्छी बसें हैं. योगी सरकार की तरफ से 3 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी आ चुकी हैं. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निगम को 400 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं.

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ARTO (सड़क सुरक्षा) की तैनाती का रास्ता साफ



परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने योगी सरकार में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. उत्तर प्रदेश स्क्रैप पॉलिसी में देश में नंबर एक पर पहुंच गया है. स्वचालित परीक्षण केंद्र (ATS) स्थापित करने में यूपी दूसरे और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में तीसरे नंबर पर है.

योगी सरकार की अनुमति मिलने के साथ ही देश में पहली बार ARTO (सड़क सुरक्षा) की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) के 352 पदों की स्वीकृति होने से विभाग के कार्यक्षेत्र का विस्तार तहसीलों तक भी होगा, जो अभी जिला स्तर पर था.

एयरपोर्ट के स्तर पर तैयार हो रहें 23 बस अड्डे



परिवहन मंत्री ने बताया कि योगी सरकार में परिवहन निगम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. 23 बस स्टॉप को एयरपोर्ट के स्तर पर लाया जा रहा है. गोमती नगर में एडवांस बस डिपो बनाया जा रहा है, जिस पर 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे. अमौसी में 600 करोड़ रुपये और चारबाग रेलवे स्टेशन के पास 250 करोड़ रुपये की लागत से एडवांस बस अड्डा बन रहा है.

उन्होंने आगे ये भी कहा कि मंगलवार को 6 से ज्यादा नए बस अड्डों के लिए स्वीकृति मिली है. इसमें 4 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा. 49 बस अड्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. ये सभी काम प्रदेश के विकास को रफ्तार देंगे.

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निगम की 14 हजार से ज्यादा बसों में पूरी सुरक्षा



परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम की 14 हजार से ज्यादा बसों में बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के लिए भी फ्री बस सर्विस दी जाएगी, जिससे माता-बहनों को कहीं भी आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी.

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दयाशंकर सिंह ने बताया कि निगम की सभी बसों में JPS और पैनिक बटन लगे हुए हैं, साथ ही इनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो रही है. इन बसों को 1090 से भी जोड़ा गया है. यात्रा के दौरान माताओं-बहनों को कोई भी परेशान करेगा तो फौरन निगम की टीम के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच जाएगी.

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