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iPhone 18 Pro से पहले Apple ने की लॉन्चिंग, आ गया न्यू Mac Mini, ये है कीमत

Apple iPhone 18 Pro का इंतजार बहुत से लोगों को है, लेकिन कंपनी ने उससे पहले न्यू Mac Mini को लॉन्च कर दिया है. इस कंपनी ने M6 और M5 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च किया है. शुरुआती कीमत 99 हजार रुये है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Apple Mac Mini की शुरुआती कीमत 99,900 रुपये है. (Photo: Apple)
Apple Mac Mini की शुरुआती कीमत 99,900 रुपये है. (Photo: Apple)

Apple के लेटेस्ट iPhone 18 Pro का इंतजार बहुत से लोगों को है, लेकिन कंपनी ने उससे पहले एक लॉन्चिंग कर दी है. कंपनी ने न्यू Mac Mini लॉन्च किया है, जिसको M6 और M5 Pro के साथ लॉन्च किया है. इसमें यूजर्स का फास्ट AI परफॉर्मेंस, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

Apple न्यू मैक मिनी का फोकस बेहतरीन AI कंपनी ने परफॉर्मेंस देना है.  कंपनी ने इसमें बेहतर CPU और GPU का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है. 

न्यू Mac Mini को लेकर कंपनी का दावा है कि इसको ऐसे डिजाइन किया है, जो हर किसी के बड़े काम आ सकता है. इसको घर, डेवलपर्स और बिजनेस आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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न्यू Mac Mini की कीमत 

न्यू Mac Mini (M6) की शुरुआती कीमत 99,900 रुपये है और स्टूडेंट को एजुकेशन ऑफर के तहत 88,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा. वहीं, न्यू मैक मिनी (M5 Pro) की कीमत 2,09,900 रुपये है और स्टूडेंट ऑफर के तहत इसको 1,97,900  रुपये में खरीदा जा सकेगा. दोनों ही मॉडल 22 सितंबर से सेल के लिए उपलब्ध होंगे. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने वालों की पहली पसंद बना AI, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा!

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पुराने से कितना बेहतर न्यू Mac Mini 

न्यू Mac Mini की परफॉर्मेंस की बात करें तो यह पिछली जनरेशन की तुलना में 4 गुना तेज AI परफॉर्मेंस दे सकता है. साथ ही इसमें 2 गुना फास्ट ग्राफिक्स मिलेंगे. इसमें 2 गुना फास्ट SSD स्टोरेज और 40% तक फास्ट  CPU परफॉर्मेंस देता है. 

कंपनी ने न्यू Mac Mini M5 Pro मॉडल को भी पेश किया है, जिसको खासतौर से प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. न्यू Mac Mini की मदद से क्रिएटिव वर्कलोड और AI डेवलपमेंट में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung का बड़ा ऐलान! 27 अगस्त को लॉन्च होगा नया Galaxy स्मार्टफोन, फीचर्स लीक

न्यू Mac Mini M6 में भी बड़ा बदलाव 

न्यू Mac Mini के बेस मॉडल में नई M6 चिप का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 12 कोर CPU, 12 कोर GPU और नया Dual 16 कोर न्यूरल इंजन दिया है.

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