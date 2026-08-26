ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में उड़ी फरिया, हिंदू देवी-देवताओं के चित्र होने पर दो पक्ष आमने-सामने

चित्तौड़गढ़ में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए. जुलूस के दौरान फरिया उड़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि इन फरिया पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बने हुए थे. इसे लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और प्रशासन से इस तरह की फरिया उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की थी.

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बताया जा रहा है कि पहले भी इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से प्रशासन के सामने आपत्ति जताई गई थी. संगठनों ने मांग की थी कि जुलूस के दौरान ऐसी फरिया नहीं उड़ाई जाए, जिन पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बने हों. इसके बावजूद शहर के सबसे संवेदनशील इलाके में जुलूस के दौरान दोबारा फरिया उड़ाई गई.

फरिया उड़ाए जाने के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए. देखते ही देखते मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. विवाद की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति को देखते हुए पुलिस की ओर से भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया.

फरिया उड़ाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. इसके बाद संवेदनशील इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई. फिलहाल शहर का यह इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. पुलिस और प्रशासन की ओर से इलाके की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पहले ही प्रशासन से फरिया पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र होने को लेकर नाराजगी जताई थी. उनकी ओर से इस तरह की फरिया उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इसके बावजूद दोबारा ऐसी फरिया उड़ाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया.

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हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर पुलिस और प्रशासन की नजर

ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हुए इस विवाद के बाद प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहकर हालात को नियंत्रित करने में जुटे हैं. फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में बताई जा रही है. शहर के संवेदनशील इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और किसी भी छोटी-बड़ी घटना पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन की कोशिश है कि इलाके में तनाव की स्थिति दोबारा न बने.



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