scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में उड़ी फरिया, हिंदू देवी-देवताओं के चित्र होने पर दो पक्ष आमने-सामने

चित्तौड़गढ़ में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया. आरोप है कि जुलूस में उड़ाई जा रही फरिया पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र थे. इसे लेकर हिंदू संगठनों ने पहले ही नाराजगी जताई थी और प्रशासन से रोक लगाने की मांग की थी. दोबारा फरिया उड़ने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

Advertisement
X
फरिया को लेकर आमने-सामने आए दो पक्ष. (Photo: Screengrab)
फरिया को लेकर आमने-सामने आए दो पक्ष. (Photo: Screengrab)

चित्तौड़गढ़ में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए. जुलूस के दौरान फरिया उड़ाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि इन फरिया पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बने हुए थे. इसे लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और प्रशासन से इस तरह की फरिया उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की थी.

बताया जा रहा है कि पहले भी इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से प्रशासन के सामने आपत्ति जताई गई थी. संगठनों ने मांग की थी कि जुलूस के दौरान ऐसी फरिया नहीं उड़ाई जाए, जिन पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बने हों. इसके बावजूद शहर के सबसे संवेदनशील इलाके में जुलूस के दौरान दोबारा फरिया उड़ाई गई.

फरिया उड़ाए जाने के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए. देखते ही देखते मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. विवाद की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति को देखते हुए पुलिस की ओर से भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

घटना से पड़ोसियों में दहशत. (Photo: Screengrabs)
चित्तौड़गढ़: पिता ने मां को मारा तो बेटे ने खोया आपा, पीट-पीटकर ले ली जान
भारत के ये 10 मशहूर किले, जहां छिपा है देश की समृद्ध विरासत का इतिहास (Photo-ITG)
भारत की शान हैं देश के ये 10 किले, इस 15 अगस्त बनाएं घूमने का प्लान
Chittorgarh
भक्त ने भगवान सांवलिया सेठ को दान की अपनी संपत्ति!
किसान ने भगवान के मंदिर को दान कर दी जमीन. (Photo: Screengrab)
किसान ने सांवलिया सेठ के नाम कर दी जमीन और दो मंजिला मकान
Sanwaliya Seth Temple Chittorgarh Silver Donation
MP से आया भक्त, सांवरिया सेठ के चरणों में रख दीं 19 चांदी की सिल्लियां

फरिया उड़ाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. इसके बाद संवेदनशील इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई. फिलहाल शहर का यह इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. पुलिस और प्रशासन की ओर से इलाके की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पहले ही प्रशासन से फरिया पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र होने को लेकर नाराजगी जताई थी. उनकी ओर से इस तरह की फरिया उड़ाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इसके बावजूद दोबारा ऐसी फरिया उड़ाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया.

Advertisement

हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर पुलिस और प्रशासन की नजर

ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हुए इस विवाद के बाद प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहकर हालात को नियंत्रित करने में जुटे हैं. फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में बताई जा रही है. शहर के संवेदनशील इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और किसी भी छोटी-बड़ी घटना पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन की कोशिश है कि इलाके में तनाव की स्थिति दोबारा न बने.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'महाभारत इतिहास नहीं', बोलकर फंसा कॉमेडियन, भड़के ट्रोल्स तो कहा- गालियां दे सकते हैं |
    महंगे 'Hair Growth Oils' पर न लुटाएं पैसा! जावेद हबीब ने बताया बालों को लंबा-घना करने वाला 'देसी तेल', टूटना भी होंगे बंद |
    IND vs SL: जीत की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कहीं टूट ना जाए WTC फाइनल खेलने का सपना! |
    श्रीशैलम के लॉज में एक ही परिवार के 5 शव मिलने से सनसनी, परिवार ने इसलिए उठाया था खौफनाक कदम, सामने आई वजह |
    'मुश्किल घड़ी में आप अकेले नहीं..', पीएम बालेन शाह ने बताया बाढ़ से कैसे लड़ रहा नेपाल |
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, पंचक, भद्रा! राखी बांधने के लिए मिलेगा बस इतना समय |
    रक्षाबंधन से पहले 50 किलो खोया में मिले कीड़े-मकोड़े, कारखाना सील |
    A- ब्लड की जगह नर्सिंग स्टाफ ने चढ़ा दिया B+, अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में बड़ी चूक |
    पकड़ में आया दुनिया का पहला 'कार वायरस', कितना पहुंचा सकता है नुकसान |
    ब्रालेट, राखी और पॉलिटिक्स... कृति के एड पर जब भिड़ बैठे थे राहुल-कंगना
    Advertisement