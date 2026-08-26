Chana Dal Burfi: बाजार की मिठाई छोड़ें! 1 कटोरी भुना चना, इलायची और दूध से बनाएं स्वादिष्ट चना दाल बर्फी

Chana Dal Burfi: त्योहारों का सीजन हो या घर में कुछ मीठा खाने का मन करे, बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है. अगर आप बिना घंटों दाल भिगोए, बिना मावा और बिना किसी झंझट के झटपट कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो 1 कटोरी भुने चने, दूध और इलायची से बनी बर्फी एक बेहतरीन रेसिपी है.

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भुने चने का सोंधापन, दूध की मलाईदार रंगत और इलायची की महक मिलकर इस बर्फी को एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला स्वाद देती है. यह मिठाई न केवल खाने में बेहद लजीज है, बल्कि सेहत और प्रोटीन से भी भरपूर है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और सबसे आसान तरीका.

सामग्री

भुना चना (छिलका उतरा हुआ) - 1 कटोरी

दूध (फुल क्रीम) - 1 कप

चीनी या पिसी हुई बूरा - 3/4 कटोरी (स्वादानुसार)

देसी घी - 3 से 4 बड़े चम्मच

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) - 2 बड़े चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

बनाने का तरीका

भुने चने का सारा छिलका साफ कर लें. अब इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीसकर आटा (सत्तू जैसा महीन पाउडर) बना लें.

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पिसे हुए चने के पाउडर को एक बारीक छलनी से छान लें ताकि बर्फी में कोई मोटा टुकड़ा न रहे.

एक कड़ाही में 3 चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें चने का पाउडर डालें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनें (क्योंकि चना पहले से भुना होता है, इसलिए इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं होती).

अब भुने हुए मिश्रण में 1 कप दूध धीरे-धीरे डालते हुए मिलाएं ताकि गुठलियां न बनें. इसके तुरंत बाद चीनी और इलायची पाउडर भी डाल दें.

आंच को मध्यम रखें और मिश्रण को लगातार चलाते रहें. जैसे-जैसे चीनी पिघलेगी, मिश्रण पहले हल्का पतला होगा और फिर 3-4 मिनट में गाढ़ा होकर कड़ाही का तला छोड़ने लगेगा.

जब मिश्रण एक डो की तरह सिमटने लगे और कड़ाही में चिकनाई दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें. एक घी लगी हुई थाली या ट्रे में मिश्रण को निकालें और चम्मच की मदद से एकसमान फैलाकर दबा दें.

ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर हल्का सा दबाएं. 15-20 मिनट के लिए इसे ठंडा और सेट होने दें. सेट होने के बाद चाकू से मनचाहे आकार (चौकोर या काजू कतली शेप) में काट लें.

तैयार है आपकी झटपट बनने वाली स्वादिष्ट भुने चने की दानेदार बर्फी. इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर 10-15 दिनों तक आराम से खाया जा सकता है.

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