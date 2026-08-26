scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chana Dal Burfi: बाजार की मिठाई छोड़ें! 1 कटोरी भुना चना, इलायची और दूध से बनाएं स्वादिष्ट चना दाल बर्फी

Chana Dal Burfi: अगर आप रक्षाबंधन पर कुछ हल्का, टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको प्रोटीन से भरपूर चना दाल की टेस्टी मिठाई की रेसिपी बता रहे हैं. इसे बनाना आसान है और ये घर में रखी चीजों से झटपट तैयार हो जाएगी.

Advertisement
X
चना दाल बर्फी (Photo: ITG)
चना दाल बर्फी (Photo: ITG)

Chana Dal Burfi: त्योहारों का सीजन हो या घर में कुछ मीठा खाने का मन करे, बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है. अगर आप बिना घंटों दाल भिगोए, बिना मावा और बिना किसी झंझट के झटपट कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो 1 कटोरी भुने चने, दूध और इलायची से बनी बर्फी एक बेहतरीन रेसिपी है.

भुने चने का सोंधापन, दूध की मलाईदार रंगत और इलायची की महक मिलकर इस बर्फी को एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला स्वाद देती है. यह मिठाई न केवल खाने में बेहद लजीज है, बल्कि सेहत और प्रोटीन से भी भरपूर है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और सबसे आसान तरीका.

सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

Dry Frizzy Hairs Mask (Photo: ITG)
रूखे-डैमेज बालों के लिए आम में मिलाएं 2 चीजें, घर पर करें हेयर स्पा
Kala Chana Soyabean
रोज की दाल छोड़ें, झटपट बनाएं प्रोटीन से भरपूर काला चना सोयाबीन सब्जी
what is onam sadhya 26 recipes
6 स्वाद और 26 व्यंजनों से मिलकर बनता है ओणम सद्या, देखें List
Dry Fruits Peda
बिना चीनी घर पर देसी घी से बनाएं बाजार जैसे पेड़े, सब करेंगे तारीफ!
Homemade Ghewar
बस इस गलती से बनते-बनते बिगड़ जाता है घेवर! अपनाएं हलवाई वाली ट्रिक

भुना चना (छिलका उतरा हुआ) - 1 कटोरी

दूध (फुल क्रीम) - 1 कप

चीनी या पिसी हुई बूरा - 3/4 कटोरी (स्वादानुसार)

देसी घी - 3 से 4 बड़े चम्मच

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) - 2 बड़े चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

बनाने का तरीका

भुने चने का सारा छिलका साफ कर लें. अब इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीसकर आटा (सत्तू जैसा महीन पाउडर) बना लें.

Advertisement

पिसे हुए चने के पाउडर को एक बारीक छलनी से छान लें ताकि बर्फी में कोई मोटा टुकड़ा न रहे.

एक कड़ाही में 3 चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें चने का पाउडर डालें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनें (क्योंकि चना पहले से भुना होता है, इसलिए इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं होती).

अब भुने हुए मिश्रण में 1 कप दूध धीरे-धीरे डालते हुए मिलाएं ताकि गुठलियां न बनें. इसके तुरंत बाद चीनी और इलायची पाउडर भी डाल दें.

आंच को मध्यम रखें और मिश्रण को लगातार चलाते रहें. जैसे-जैसे चीनी पिघलेगी, मिश्रण पहले हल्का पतला होगा और फिर 3-4 मिनट में गाढ़ा होकर कड़ाही का तला छोड़ने लगेगा.

जब मिश्रण एक डो की तरह सिमटने लगे और कड़ाही में चिकनाई दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें. एक घी लगी हुई थाली या ट्रे में मिश्रण को निकालें और चम्मच की मदद से एकसमान फैलाकर दबा दें.

ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर हल्का सा दबाएं. 15-20 मिनट के लिए इसे ठंडा और सेट होने दें. सेट होने के बाद चाकू से मनचाहे आकार (चौकोर या काजू कतली शेप) में काट लें.

तैयार है आपकी झटपट बनने वाली स्वादिष्ट भुने चने की दानेदार बर्फी. इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर 10-15 दिनों तक आराम से खाया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    खिलौनों की तरह बहती दिखी बसें, सेकंड में उड़ गया टर्मिनल |
    अमेरिका के फ्लोरिडा में सड़क हादसा, तेलंगाना के तीन छात्रों की मौत, पार्ट टाइम के लिए जा रहे थे |
    हर कमरे में अटैच टॉयलेट अशुभ! 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगी गरीबी |
    'धुरंधर फिर देख रहा हूं...', टॉक्सिक पर राम गोपाल वर्मा का करारा तंज |
    वाराणसी से लेकर द‍िल्ली और गुरुग्राम तक, पानी के प्रहार से मचा हाहाकार |
    कैलाश यात्रा पर गए ईशा फाउंडेशन के 77 श्रद्धालु फंसे, सद्गुरु भी वहीं मौजूद |
    नकली कैंसर दवाओं के खौफनाक गोरखधंधा, बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश |
    डार्क मोड बना रहा है आपको गुलाम? जानिए क्यों जानबूझकर रखा गया है ये फीचर! |
    यूपी में मुफ्त की चुनावी घोषणाओं से महिलाओं के वोट मिलेंगे? साहिल के साथ देखें दंगल |
    कृति सेनन के एड पर बवाल, राहुल गांधी-कंगना भिड़े, विज्ञापन हटा, जानें पूरा मामला
    Advertisement