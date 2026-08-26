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ब्रालेट, राखी और पॉलिटिक्स... कृति के एड पर जब भिड़ बैठे थे राहुल-कंगना

कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने वाले बयान पर पलटवार किया है. वहीं राहुल गांधी ने कृति सेनन के राखी ऐड विवाद पर कंगना पर निशाना साधा है.

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कंगना ने फिर से राहुल गांधी पर साधा निशाना (Photo: Social Media)
कंगना ने फिर से राहुल गांधी पर साधा निशाना (Photo: Social Media)

बॉलीवुड डीवा कृति सेनन के राखी एड पर ऐसा तूफान मचा कि उस पर जमकर राजनीति हुई. पब्लिक बैकलैस तक तो ठीक था, लेकिन जब मामले में दो दिग्गज नेता कूद पड़े तो मैटर बड़ा हो गया. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जहां कृति के ब्रालेट पहनकर भाई को राखी बांधने की आलोचना की. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृति को सपोर्ट किया. लेटेस्ट अपडेट ये है कि कृति के इस एड को जूलरी ब्रांड ने वापस ले लिया है. 

जूलरी ब्रांड GIVA ने इंस्टा पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी कभी किसी की भावनाओं को आहत करने की मंशा नहीं थी. उनका मकसद फेस्टिवल की भावना को पेट्स तक लेकर जाना था. वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हैं. इस पोस्ट के साथ ब्रांड ने सभी प्लेटफॉर्म से इस एड को हटा लिया है.

सोशल मीडिया पर एड हटाए जाने को लेकर लोगों के मिक्स्ड रिव्यू देखने को मिल रहे हैं. यूजर्स का मानना है अगर ये मैटर पब्लिक स्क्रूटिनी तक सीमित रहता तो शायद ऐसा एक्शन नहीं होता. लेकिन राजनीति ने सारा खेल बिगाड़ दिया. राहुल गांधी का सपोर्ट इस एड पर हो रहे विवाद को खत्म नहीं कर पाया.

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क्या कहा था कंगना और राहुल ने?

सबसे पहले कंगना रनौत ने कृति सेनन और उनके एड पर कमेंट करते हुए पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था- ये महिलाओं के लिए एक शानदार दौर है. हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हुई हैं, आज की महिला एक ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेसेज से लेकर लहंगा चोली तक, जींस से लेकर साड़ी तक, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, आज हमारे पास पहनने के इतने सारे विकल्प हैं, तो फिर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बिकिनी/अंडरगारमेंट्स पहनकर क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वे कहां गए? हा हा, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है.

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कंगना के इस कमेंट का मंगलवार को राहुल गांधी ने जवाब दिया. राहुल ने कहा कि एक महिला क्या पहनती है, वह क्या करती है और कहां जाती है. यह उसकी पसंद है. महिलाएं को उनकी पसंद से काम करने पर ट्रोल करना बंद करो. राहुल गांधी ने अपने रिएक्शन पोस्ट में Smash the Patriarchy हैशटैग का इस्तेमाल किया था.

कंगना का राहुल पर डबल अटैक

दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने राहुल के 'पितृसत्ता को खत्म करो' वाले बयान पर पलटवार किया है. राहुल को जवाब देते हुए कंगना ने महिला आरक्षण बिल, तीन तलाक और शाह बानो जैसे केस का हवाला दिया है. कंगना ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कई सारी कार्टून इमेज शेयर की हैं. एक पोस्ट में राहुल गांधी पितृसत्ता को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं.

इसके जवाब में कंगना ने लिखा- ब्रो, इंतजार करो. भारत माता की जय. शुरू करते हैं. दूसरी पोस्ट में महिला राहुल से पूछती है- ट्रिपल तलाक? कंगना की पोस्ट में राहुल गांधी के जवाब के तौर पर लिखा है- अरे, वो तो पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति थी, लेकिन फिर भी पितृसत्ता को खत्म करो.

अगली पोस्ट में महिला पूछती है कि आपकी पार्टी ने तो शुरुआत में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया था. राहुल के जवाब में लिखा है- फिर से वही वोट बैंक की राजनीति ब्रो, लेकिन पितृसत्ता को खत्म करो. फिर महिला ने पूछा- शाह बानो? राहुल के रिएक्शन में लिखा गया- पिंजरा तोड़ो. कंगना की ये पोस्ट्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

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कंगना इससे पहले भी राहुल गांधी को मीडिया इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर कॉलआउट कर चुकी हैं. देश में राहुल गांधी और उनकी पार्टी की राजनीति, फैसलों और बयानों के खिलाफ एक्ट्रे्स ने मोर्चा खोला है. 

क्या है कृति सेनन का एड विवाद?

कृति सेनन ने राखी के एड में जो रिवीलिंग आउटफिट पहना है, इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है. उनकी ब्रालेट पर विवाद है. राखी जैसे पारंपरिक फेस्टिवल में कृति का बोल्ड रिवीलिंग कपड़े पहनने लोगों को अखरा है. कंगना रनौत ने भी कृति के कपड़ों पर सवाल उठाए. मामले के तूल पकड़ने के बाद कृति ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि त्योहार का असली मतलब कपड़ों में नहीं, इसके इमोशंस और ट्रैडिशन पर होना चाहिए. महिलाओं को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, लोग ये बताना कब बंद करेंगे? संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं.

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