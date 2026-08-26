'मैंने नींबू काटा और बारिश रोक दी', मंच पर BJP सांसद का अजीब दावा, मुख्यमंत्री भी नहीं रोक पाए हंसी

छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद भोजराज नाग अपने एक अजीबोगरीब बयान को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आ गए हैं. बालोद जिले के डौंडीलोहारा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच से सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पूजा-पाठ कर नींबू काटा और खराब मौसम के बावजूद बारिश को रोक दिया. सांसद का यह दावा सुनकर मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

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दरअसल, बालोद जिले के डौंडीलोहारा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान आसमान में बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश होने की पूरी आशंका बनी हुई थी. मौसम के कारण मुख्यमंत्री के आने के शेड्यूल को लेकर भी संशय बना हुआ था.

'बूढ़ादेव से प्रार्थना कर काटा नींबू, रुक गया पानी'



मंच से जनता को संबोधित करते हुए सांसद भोजराज नाग ने कहा, खराब मौसम के बीच मुख्यमंत्री जी के यहां आने का प्रोटोकॉल रात 12 बजे जारी हुआ था. सोमवार से ही मौसम खराब था और बारिश की आशंका बनी हुई थी. लेकिन मैंने बूढ़ादेव और महादेव से प्रार्थना की, नींबू काटा और पानी रोक दिया!

सांसद ने आगे हंसते हुए कहा कि अब कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, इसलिए अब अगर बारिश होती भी है तो कोई बात नहीं और मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखें VIDEO:-

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CM विष्णुदेव साय भी नहीं रोक पाए हंसी



सांसद भोजराज नाग की यह बात सुनते ही मंच पर बैठे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ठहाके लगाकर हंसने लगे. खुद भोजराज नाग और मंच पर मौजूद अन्य जन प्रतिनिधि भी अपनी हंसी नहीं रोक सके. सांसद के इस अनूठे और अजीबोगरीब दावे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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