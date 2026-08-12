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तलाकशुदा-15 साल बड़े हीरो को डेट कर रही थी एक्ट्रेस, टूटा रिश्ता?

शालीन भनोट और ईशा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके बीच अनबन की अटकलें तेज हो गई हैं. दोनों ने पहले भी डेटिंग की अफवाहों को खारिज किया है और खुद को सिर्फ अच्छे दोस्त बताया है.

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ईशा-शालीन का हुआ ब्रेकअप (Photo: Social Media)
ईशा-शालीन का हुआ ब्रेकअप (Photo: Social Media)

शालीन भनोट और ईशा सिंह अब सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसके बाद दोनों के बीच किसी अनबन की अटकलें लगाई जा रही हैं. दोनों पहले भी डेटिंग की अफवाहों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. खबरें थीं कि दोनों गुपचुप रिलेशनशिप में हैं. हालांकि, शालीन और ईशा ने हमेशा खुद को सिर्फ “बेस्ट फ्रेंड्स” बताया है और किसी भी रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया है. 

टूटा ईशा-शालीन का रिश्ता 
शालीन भनोट और ईशा सिंह को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, शालीन को आखिरकार ईशा को अनफॉलो करने में दो साल लग गए, वरना ईशा तो खुद कभी उन्हें अनफॉलो नहीं करतीं. क्या प्रेम कहानी खत्म हो गई? कई यूजर्स का दावा है कि शालीन ने सबसे पहले ईशा को अनफॉलो किया था और इसके बाद ईशा ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया. हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है. इतना जरूर है कि फिलहाल शालीन और ईशा दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दोनों ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

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एक-दूजे के प्यार में थे शालीन-ईशा
शालीन और ईशा के डेटिंग की अफवाहें साल 2023 में शुरू हुई थीं. उस समय दोनों टीवी शो ‘बेकाबू’ में साथ काम कर रहे थे. ईशा ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा था, ये सच नहीं है. हमें साथ काम करना और एक-दूसरे की कंपनी पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम डेट कर रहे हैं. ये अफवाहें बेबुनियाद हैं. शालीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं.

इसके बाद ईशा के ‘बिग बॉस 18’ में शामिल होने के दौरान भी इन अफवाहों ने जोर पकड़ा. शो में सलमान खान ने ईशा से उनके किसी खास दोस्त के बारे में मजाक करते हुए कहा था, शायद मैं उन्हें जानता हूं... शायद वो शालीन हैं. सलमान खान के इस कमेंट के बाद शालीन और ईशा के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई थी. इसके बाद शालीन ने एक वीडियो के जरिए इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था, मेरे बारे में लोग बात करें, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है. लेकिन मेरा नाम लेकर किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. 

अब देखते हैं कि नई अफवाहों पर दोनों कब रिएक्ट करते हैं. 

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