Rice Water For Glowing Skin: चेहरे पर आएगा कुदरती निखार, चावल के पानी का ऐसे करें इस्तेमाल, कोलेजन भी होगा बूस्ट!

Rice Water For Glowing Skin: चावल सिर्फ खाने में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यह हमारी स्किन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. कोरियन ब्यूटी सीक्रेट का चावल सबसे अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल वहां पर अलग-अलग तरीके से स्किनकेयर प्रोडक्ट में किया जाता है. कोरियन गर्ल्स की तरह अगर आप भी ग्लोइंग और ग्लास स्किन फेस चाहते हैं तो आप चावल को अपनी स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा बना लीजिए.
अगर आप नेचुरल तरीके से बेदाग और चमकदार स्किन चाहते हैं तो चावल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ चेहरे पर लगाना नहीं बल्कि इसे पीने से भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने में मदद मिलती है. चावल के पानी में प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड, विटामिन E, और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो त्वचा की रंगत निखारने और उसे बेदाग बनाने में मदद करते हैं.
अक्सर लोग चावल धोने या उबालने के बाद उसका पानी फेंक देते हैं, लेकिन यही पानी आपकी स्किन के लिए किसी नेचुरल ब्यूटी ड्रिंक से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि रोजाना सीमित मात्रा में चावल का पानी पीने से स्किन को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.
स्किन को रखे हाइड्रेट
चावल का पानी स्किन की प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करता है. इससे स्किन ड्राई नहीं होती और लंबे समय तक मुलायम रहने के साथ फ्रेश भी महसूस होती है. अगर आपकी स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है, तो यह आदत फायदेमंद साबित हो सकती है.
बढ़ती उम्र के असर को कर सकता है स्लो
चावल के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. इससे स्किन इलास्टिसिटी बनी रहती है और फाइन लाइन्स, झुर्रियां जल्दी नजर नहीं आतीं.
चेहरे की रंगत निखारने में मददगार
अगर चेहरे पर दाग-धब्बे या असमान स्किन टोन की समस्या है, तो नियमित रूप से चावल का पानी पीने से स्किन की नेचुरल ग्लो बढ़ सकती है. यह अंदर से पोषण देकर स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है.
मुंहासों और लालिमा को कर सकता है कम
चावल के पानी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं. इससे पिंपल्स, लालिमा और सेंसिटिव स्किन की परेशानी में आराम दिलाता है.
कोलेजन बनाने में करता है हेल्प
स्किन को टाइट और जवां बनाए रखने के लिए कोलेजन जरूरी होता है. चावल के पानी में मौजूद पोषक तत्व शरीर में कोलेजन को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे स्किन लंबे समय तक हेल्दी बनी रहती है.
किस तरह पिएं चावल का पानी
चावल को अच्छी तरह धोकर साफ पानी में भिगोएं या उबालें. चावल छान लें और बचा हुआ पानी ठंडा कर लें. इस पानी को आधा से एक गिलास तक पिया जा सकता है. इसमें अतिरिक्त चीनी या नमक न मिलाएं.
किन लोगों को नहीं पीना चाहिए चावल का पानी?
हर हेल्दी चीज हर इंसान के लिए सही नहीं होती. इन लोगों को चावल का पानी पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.
Disclaimer: चावल का पानी स्किन को सपोर्ट करने वाला एक हेल्दी ड्रिंक हो सकता है, लेकिन यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है. अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप नियमित दवा लेते हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.