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कौन सा Fold फोन है सबसे बेस्ट? Google और Samsung में होगी कड़ी टक्कर

Google ने अपना लेटेस्ट और महंगा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Pixel 11 Pro Fold है. यूं तो कंपनी ने बैटरी से लेकर कैमरा तक को लेकर ढेरों वादे किए हैं. लेकिन मार्केट में बीते महीने सैमसंग ने भी अपना Galaxy Z Fold 8 और Fold 8 Ultra को लॉन्च किया है.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra में 200 MP का प्राइमरी कैमरा. (Photo: ITG)
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra में 200 MP का प्राइमरी कैमरा. (Photo: ITG)

Google ने अपने मेड बाय गूगल इवेंट के दौरान लेटेस्ट फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Pixel 11 Pro Fold है. यह कंपनी का सबसे महंगा स्मार्टफोन है. कंपनी ने प्री ऑर्डर की शुरुआत कर दी है और जल्द ही मार्केट में यह सेल के लिए उपलब्ध होगा. लॉन्चिंग के साथ ही बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि कौन सा फोल्ड बेहतर रहेगा सैमसंग या गूगल पिक्सल फोल्ड. 

मार्केट में बीते महीने ही सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का आयोजन किया है. इस दौरान कंपनी ने अपने न्यू फोल्ड और फ्लिप सीरीज को लॉन्च किया है. कोरियाई कंपनी ने Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra को लॉन्च किया है. 

सबसे पहले शुरुआत Google Pixel 11 Pro Fold से करते हैं. कंपनी ने इसमें कई खास AI फीचर्स दिए हैं, जो इस हैंडसेट को दूसरे फोल्ड हैंडसेट से अलग बनाती है. लेटेस्ट पिक्सल के साथ Gemini इंटेलीजेंस, एडवांस्ड कैमरा फीचर और पिक्सल ड्रॉप मिलेगा. असल में पिक्सल ड्रॉप, गूगल की तरफ से दिए जाने वाला अपडेट है, जिसकी मदद से यूजर्स को नए फीचर्स मिलते हैं. 

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Samsung के दो लेटेस्ट फोल्ड हैंडसेट मार्केट में मौजूद हैं, जिनके नाम Galaxy Z Fold 8 और Fold 8 Ultra है. हाल ही में इनकी सेल भी शुरु हुई है. जहां  Galaxy Z Fold 8 एक वाइड स्क्रीन वाला डिवाइस है, जिसमें बैलेंस परफॉर्मेंस्ड मिलता है. हालांकि Galaxy Fold 8 Ultra कमाल का हैंडसेट है, जो इस गेम को एक नए लेवल पर लेकर जाता है. 

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Galaxy Fold 8 Ultra में 200 Megapixel का प्राइमरी कैमरा, बड़ी बैटरी, 8 इंच का इनर डिस्प्ले मिलता है. इसमें और भी कई अच्छे फीचर्स हैं. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

यह भी पढ़ें: Google का सबसे महंगा फोन भारत में लॉन्च, मुड़ जाती है स्क्रीन, RE Bullet 350 बाइक के बराबर है कीमत

फोल्ड स्मार्टफोन की कीमत 

Google Pixel 11 Pro Fold की 1,86,999 रुपये में लॉन्च किया है, जो एक सिंगल वेरिएंट में लॉन्च हुआ है. Samsung Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत 1,79,999 रुपये है. वहीं, Galaxy Z Fold 8 Ultra की शुरुआती कीमत 1,99,999 रुपये है.

फोल्ड स्मार्टफोन का डिस्प्ले 

Google Pixel 11 Pro Fold स्मार्टफोन में कवर डिस्प्ले 6.5 इंच का Super Actua OLED डिस्प्ले दिया है. वहीं, इनर डिस्प्ले 8 इंच का है. दोनों में ही 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसका वजन 239 ग्राम है. 

Galaxy Z Fold 8 में कवर डिस्प्ले 5.5 इंच का AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसमें 7.6 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें भी 120Hz का रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले मिलता है. इसका वजन 201 ग्राम है. 

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra में 6.5 इंच का AMOLED 2X डिस्प्ले दिया है. इसमें भी 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. साथ ही 8 इंच का इनर AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसका वजन 215 ग्राम है. 

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यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

फोल्ड स्मार्टफोन की बैटरी 

Google Pixel 11 Pro Fold में 4806mAh की डुअल बैटरी दी गई है, जिसके साथ 30W का वायर्ड चार्जर मिलता है और 25W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. 

वहीं Galaxy Z Fold 8  में 4800mAh Dual बैटरी दी गई है, जो 45W के वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 20W का वयरेलस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. Galaxy Z Fold 8 Ultra में 5000mAh की बैटरी दी गई है, इसमें 45W वायर्ड और 20W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है. 

फोल्ड स्मार्टफोन का प्रोसेसर 

फोल्ड स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो गूगल के लेटेस्ट फोल्ड स्मार्टफोन में Google Tensor G6 चिपसेट का इस्तेमाल किया है. इसके साथ 16GB Ram और 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. सैमसंग से दोनों ही स्मार्ठपोन के अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया है. दोनों ही हैंडसेट में 12GB और 16GB Ram के सपोर्ट मिलते हैं. 

फोल्ड स्मार्टफोन के कैमरा 

Google Pixel 11 Pro Fold स्मार्टफोन में बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. सेकेंडरी कैमरा 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लें है और तीसरा कैमरा 10.5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. फ्रंट और इनर डिस्प्ले में 10-10 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. 

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Samsung Galaxy Z Fold 8 का कैमरा 

Samsung Galaxy Z Fold 8 में रियर पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है. 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है. साथ ही 10 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया है. कवर और इनर डिस्प्ले पर 10-10 मेगापिक्सल का डिस्प्ले दिया गया है. 

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra का कैमरा 

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया है. इनर और कवर डिस्प्ले पर इसमें भी 10-10 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं. 

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