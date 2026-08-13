Mangal Gochar 2026: राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं मंगल! 2 सितंबर तक इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बारिश

Mangal Gochar 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त 2026 की रात 10 बजकर 42 मिनट पर साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल, राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. मंगल इस नक्षत्र में 2 सितंबर तक विराजमान रहेंगे.

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ज्योतिष शास्त्र में मंगल और राहु के नक्षत्र का यह संयोग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है. आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन और तीव्र बदलावों का प्रतीक है. मंगल के इस नक्षत्र गोचर से 2 सितंबर तक कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें इस दौरान विशेष लाभ होने वाला है.

मंगल नक्षत्र परिवर्तन का महत्व

जब भी मंगल अपने नक्षत्र का स्थान बदलते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव देश-दुनिया के साथ-साथ जनमानस पर भी पड़ता है. आर्द्रा नक्षत्र में मंगल का प्रवेश कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होगा. इस अवधि में आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे, उसमें सफलता के योग बनेंगे.

कन्या राशि- किस्मत का मिलेगा पूरा सहयोग

कन्या राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए काम एक बार फिर गति पकड़ेंगे. कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और उच्च अधिकारी आपको किसी नए पद या बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. आपकी जरूरत की हर वस्तु आसानी से उपलब्ध होगी. आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और नौकरी पेशा लोगों को करियर में नए व बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

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तुला राशि- कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई सफलता

तुला राशि वालों के लिए यह समय पेशेवर जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला रहेगा. आपको करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता (लीडरशिप) की प्रशंसा होगी और आपके सुझावों को कार्यस्थल पर महत्व दिया जाएगा. अचानक धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं. व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा और घर-परिवार में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है.

मीन राशि- बढ़ेगा आत्मविश्वास और पराक्रम

मीन राशि के जातकों के आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी. आपकी मेहनत और पराक्रम रंग लाएगा, जिससे आजीविका और रोजगार के साधनों में प्रगति होगी. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. चारों ओर से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. यदि आप नौकरी या करियर में बदलाव का विचार बना रहे हैं, तो यह अवधि अनुकूल है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, हालांकि पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय सावधानी बरतें.

इस दौरान बरतें ये सावधानियां

क्रोध पर नियंत्रण: अत्यधिक गुस्से या जल्दबाजी में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें.

ऊर्जा का सही इस्तेमाल: मंगल की उग्र ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अनुशासन का पालन करें.

सोच-समझकर करें निवेश: आर्थिक या निवेश से जुड़े मामलों में कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाने से बचें.

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