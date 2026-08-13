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₹38,500 में MP घूमने का मौका... फ्लाइट, होटल-खाना सब शामिल, IRCTC का स्पेशल पैकेज

मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबसूरती देखने का प्लान बना रहे हैं तो IRCTC का यह टूर पैकेज काम का हो सकता है. 5 रात और 6 दिन के इस टूर में भोपाल, सांची, उदयगिरि, भोजपुर, भीमबेटका और पचमढ़ी घूमने का मौका मिलेगा. पैकेज में फ्लाइट, होटल, भोजन और साइटसीइंग शामिल हैं.

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आईआरसीटीसी के 5 रात और 6 दिन के इस टूर में भोपाल, सांची, उदयगिरि, भोजपुर, भीमबेटका और पचमढ़ी घूमने का मौका मिलेगा. (Photo: MP Tourism)
आईआरसीटीसी के 5 रात और 6 दिन के इस टूर में भोपाल, सांची, उदयगिरि, भोजपुर, भीमबेटका और पचमढ़ी घूमने का मौका मिलेगा. (Photo: MP Tourism)

अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है. खजुराहो, सांची और भीमबेटका जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हिल स्टेशन पचमढ़ी, मांडू और ओरछा के ऐतिहासिक किले, जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के धुआँधार जलप्रपात और संगमरमर की चट्टानें, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक जगह बनाते हैं.

अगर आपका भी मध्य प्रदेश घूमने का प्लान है, तो IRCTC ने 5 रात और 6 दिन का 'Heart of MP - Bhopal-Pachmarhi Escape' टूर पैकेज पेश किया है. यह पैकेज 31 अगस्त से शुरू होगा और इसमें भोपाल, सांची, उदयगिरि, भोजपुर, भीमबेटका और पचमढ़ी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है. फैमिली पैकेज की शुरुआत ₹38,500 प्रति व्यक्ति से होती है, जबकि अकेले यात्रा करने वाले यात्री के लिए किराया ₹54,000 है.

30 सीटें उपलब्ध, किराया कितना?

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IRCTC के इस पैकेज में Comfort Class की कुल 30 सीटें उपलब्ध हैं. यात्रियों की संख्या के हिसाब से पैकेज का किराया अलग-अलग है. 5 से 11 साल के बच्चों के लिए बेड लिया जाए या नहीं, किराए में कोई बदलाव नहीं होगा.

1 व्यक्ति: ₹54,000

2 व्यक्ति: ₹40,600 प्रति व्यक्ति

3 व्यक्ति: ₹38,500 प्रति व्यक्ति

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5 से 11 साल के बच्चे: ₹33,100

2 से 4 साल के बच्चे, बिना बेड: ₹16,600

31 अगस्त से शुरू होगा टूर

टूर की शुरुआत 31 अगस्त को भोपाल पहुंचने के साथ होगी. होटल में चेक-इन के बाद यात्रियों को भोपाल घूमने का समय मिलेगा. शाम का कार्यक्रम अपर लेक के आसपास रहेगा. इसके बाद डिनर और होटल में रात का ठहराव होगा. 1 सितंबर को सांची और उदयगिरि हिल्स की फुल-डे ट्रिप होगी. यात्री सांची स्तूप और प्राचीन उदयगिरि गुफाओं को देख सकेंगे. इसके बाद भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम का दौरा कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: IRCTC का स्पेशल रामायण पैकेज... 6 दिन का श्रीलंका टूर, खर्च आएगा इतना

पचमढ़ी जाते समय भोजपुर और भीमबेटका

2 सितंबर को भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे. रास्ते में भोजपुर स्थित भोजेश्वर मंदिर और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का भ्रमण कराया जाएगा. दिन के अंत में पचमढ़ी पहुंचकर होटल में ठहरने की व्यवस्था होगी. अगले दिन जीप से पचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी. इसके बाद 4 सितंबर को भोपाल वापसी होगी. भोपाल लौटने के बाद यात्रियों को खरीदारी या शहर घूमने के लिए फ्री टाइम दिया जाएगा.

पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

इस टूर पैकेज में लखनऊ और भोपाल के बीच इंडिगो की रिटर्न फ्लाइट, शेयरिंग साइटसीइंग ट्रांसपोर्ट, होटल में 3 रात भोपाल और 2 रात पचमढ़ी, नाश्ता और डिनर शामिल हैं. यात्रा के अंतिम चरण में भोपाल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए फ्लाइट दी जाएगी.

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यह भी पढ़ें: फ्लाइट, वीजा, होटल, खाना सब शामिल... IRCTC लाया दिल्ली-जापान टूर पैकेज, किराया ₹3.45 लाख से शुरू

किन चीजों का खर्च अलग होगा?

लखनऊ एयरपोर्ट आने-जाने का खर्च यात्रियों को खुद उठाना होगा. इसके अलावा VIP एंट्री, मंदिरों में विशेष दर्शन और एडवेंचर एक्टिविटीज पैकेज में शामिल नहीं हैं. होटल पोर्टर चार्ज, टिप्स, मिनरल वाटर, लॉन्ड्री, अतिरिक्त भोजन और तय यात्रा कार्यक्रम से बाहर की साइटसीइंग का खर्च भी अलग से देना होगा. कुल मिलाकर, यह पैकेज उन यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प हो सकता है जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को एक ही ट्रिप में देखना चाहते हैं. फ्लाइट, होटल, भोजन और साइटसीइंग की व्यवस्था पैकेज में शामिल होने से यात्रा की प्लानिंग आसान हो जाती है, हालांकि कुछ निजी और अतिरिक्त खर्च यात्रियों को खुद वहन करने होंगे.

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