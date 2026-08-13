Kathiyawadi Kaju Gathiya Recipe: रोज की दाल-सब्जी खाकर हो गए हैं बोर? अब लंच में बनाएं काठियावाड़ी काजू गठिया सब्जी, रोटी संग लगेगी टेस्टी

अगर आप रोज-रोज की वही सामान्य सब्जियां खाकर ऊब चुके हैं और खाने की थाली में कुछ तीखा, चटपटा और शाही स्वाद जोड़ना चाहते हैं तो गुजरात की मशहूर काठियावाड़ी काजू गाठिया की सब्जी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. कुरकुरे सेव/गाठिया, भुने हुए काजू, तीखे लहसुन के तड़के और दही-टमाटर की खट्टी-मीठी ग्रेवी का यह कॉम्बिनेशन खाने में बेहद लाजवाब लगता है.

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काठियावाड़ में इसे खासतौर पर बाजरे के रोटले, गरमा-गरम पूरी या पराठे के साथ परोसा जाता है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान और प्रामाणिक विधि.

सामग्री:

काजू: 1/2 कप (दो हिस्सों में टूटे हुए)

गाठिया (भावनगरी या तीखा गाठिया/सेव): 1 कप

ताजा दही: 1/2 कप (फेंटा हुआ)

टमाटर: 2 (बारीक कटे हुए या प्यूरी)

लहसुन-लाल मिर्च का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच (काठियावाड़ी स्वाद का असली सीक्रेट)

राई और जीरा: 1/2-1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1/4 छोटा चम्मच

कड़ी पत्ता: 8-10

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

धनिया-जीरा पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

गुड़: 1/2 छोटा चम्मच (ऐच्छिक, स्वाद संतुलन के लिए)

देसी घी या तेल: 3 बड़े चम्मच

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नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

बनाने की विधि:

एक कड़ाही में 1 चम्मच घी या तेल गरम करें. इसमें काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें और प्लेट में निकाल लें.

उसी कड़ाही में बाकी बचा तेल/घी गरम करें. इसमें राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ता डालकर चटकाएं. इसके बाद लहसुन-लाल मिर्च का पेस्ट डालकर 30 सेकंड तक भूनें ताकि कच्चापन निकल जाए.

अब कटे हुए टमाटर डालें और सॉफ्ट होने तक पकाएं. इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया-जीरा पाउडर और नमक डालकर मसालों से तेल अलग होने तक भूनें.

गैस की आंच धीमी करें और फेंटा हुआ दही डालें. इसे लगातार तब तक चलाते रहें जब तक कि ग्रेवी में उबाल न आ जाए. अब इसमें 1 कप गरम पानी और गुड़ मिलाएं और 2 मिनट पकने दें.

जब ग्रेवी अच्छे से उबल जाए, तो इसमें भुने हुए काजू और गाठिया डालें. धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए ढककर पकने दें ताकि गाठिया और काजू मसालों को सोख लें. ध्यान रखें कि गाठिया डालने के बाद सब्जी बहुत ज्यादा न पकाएं, वरना यह घुल जाएगी.

गैस बंद करें, ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. गरमा-गरम काठियावाड़ी काजू गाठिया की सब्जी को बाजरे के रोटले, पूरी या पराठे के साथ परोसें.

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