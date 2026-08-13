scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संभल में 14 बीघा सरकारी जमीन पर चला ट्रैक्टर, कब्जा हटाया गया... अब यहां तैयार होगी फैक्ट्री!

उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां करीब 14 बीघा ग्राम समाज की जमीन को प्रशासन ने कब्जामुक्त कराया है. कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जमीन पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर जमीन को कब्जे में ले लिया गया.

Advertisement
X
टीम ने कब्जामुक्त कराई 14 बीघा सरकारी जमीन. (Photo: ITG)
टीम ने कब्जामुक्त कराई 14 बीघा सरकारी जमीन. (Photo: ITG)

संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा था. मामला अदालत तक पहुंचा. राजस्व रिकॉर्ड खंगाले गए. आदेश हुआ कि जमीन निजी नाम से हटाकर ग्राम समाज के नाम दर्ज की जाए. फिर प्रशासन मौके पर पहुंचा. और देखते ही देखते 14 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर चल गया. मामला संभल तहसील के वाजिदपुर सराय गांव का है. यहां गाटा संख्या 84 और 110 की करीब 14 बीघा जमीन को लेकर विवाद था.

प्रशासन के मुताबिक, जमीन ग्राम समाज की थी, लेकिन राजस्व अभिलेखों में कुछ निजी लोगों के नाम दर्ज हो गए थे. जमीन पर कब्जे की बात भी सामने आई. अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जामुक्त करा लिया है. प्रशासन के मुताबिक, वाजिदपुर सराय में ग्राम समाज की करीब 14 बीघा जमीन थी. लेकिन राजस्व अभिलेखों में इस जमीन पर निजी लोगों के नाम दर्ज हो गए.

मामला एसडीएम की अदालत में पहुंचा. यहां सुनवाई हुई और रिकॉर्ड की जांच की गई. 4 अगस्त को एसडीएम विकास चंद्र ने आदेश दिया कि निजी भू-स्वामियों के नाम हटाकर जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज की जाए. यानी कागजों में जो जमीन निजी नाम से दर्ज थी, उसे वापस सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम समाज की जमीन के तौर पर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया. इसके बाद अगला काम था- जमीन को मौके पर भी कब्जामुक्त कराना.

सम्बंधित ख़बरें

10 महीने पहले कब्जामुक्त कराई गई थी जमीन. (Photo: Screengrab)
संभल: कब्जामुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर बसेगा दंगा पीड़ित परिवार
बुलडोजर चलाकर जमीन कराई कब्जामुक्त. (Photo: Screengrab)
संभल में 137 बीघा जमीन कब्जामुक्त... प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए (Photo: PTI)
गोरखपुर से सीएम योगी का सख्त संदेश... कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक
अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, जमीन कब्जामुक्त
2 हजार 500 करोड़ रुपए की जमीन कब्जामुक्त. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई... 250 बीघा अवैध जमीन कब्जामुक्त
Advertisement

sambhal 14 bigha government land freed from encroachment flatted factory complex

एसडीएम के आदेश के बाद तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कार्रवाई के लिए टीम बनाई. नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ वाजिदपुर सराय पहुंची. मौके पर जमीन की पैमाइश हुई. इसके बाद जिस जमीन पर फसल खड़ी थी, वहां ट्रैक्टर चलवाया गया.

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के बाद करीब 14 बीघा जमीन को कब्जामुक्त करा लिया गया है और अब जमीन उसके कब्जे में है. यानी जो जमीन विवादों और कब्जे के आरोपों में फंसी थी, वहां अब प्रशासन का बोर्ड लगने वाला मामला नहीं, बल्कि अगली योजना की तैयारी शुरू हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: संभल में 137 बीघा जमीन कब्जामुक्त... तालाब-झील की जमीन पर उगाई थी फसल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

यहां कहानी में एक और ट्विस्ट है. जमीन खाली कराने के बाद प्रशासन इसे यूं ही छोड़ने के मूड में नहीं है. डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर इस जमीन पर फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए मौके पर पैमाइश की गई है. जीएम डीआईसी ने भी जमीन का निरीक्षण किया है. फ्लैटेड फैक्ट्री का मतलब ऐसी औद्योगिक जगह से है जहां अलग-अलग छोटे उद्योगों के लिए तैयार यूनिट या स्पेस उपलब्ध कराया जाता है.

Advertisement

नायब तहसीलदार ने क्या बताया?

नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के मुताबिक, वाजिदपुर सराय में गाटा संख्या 84 और 110 की श्रेणी-5 की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था. उनके मुताबिक, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जामुक्त कराया और उसे अपने कब्जे में ले लिया. कार्रवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा.

संभल में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई पहले से चल रही है. वाजिदपुर सराय की 14 बीघा जमीन भी इसी कार्रवाई का हिस्सा बनी. पहले रिकॉर्ड में निजी नाम हटे. फिर मौके पर कब्जा हटाया गया. ट्रैक्टर चला. जमीन प्रशासन के कब्जे में आई. और अब उसी जमीन पर फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर बनाने की तैयारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'मुझे कलंक से बचाओ', बोलकर इमोशनल हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बदनामी से डरे! |
    बारां: बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, पुल के इंतजार में हर साल वही खतरा |
    लाल किला हमले का मास्टरमाइंड था अल-कायदा, UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा |
    क्या 2 करोड़ की कमाई वाकई बेहतर जिंदगी देती है? वायरल पोस्ट सोचने पर मजबूर कर देगी |
    बचपन में हिंसा, रेप और 13 साल की कानूनी लड़ाई... तरुण तेजपाल केस की पीड़िता ने बयां किया दर्द |
    आपके यहां भी तो नहीं बन रही पाउडर वाले आटे की रोटी, फैक्ट्री में मिली 1800 KG सेलखड़ी ; मशीनें सील |
    Diet In fatty liver: क्या फैटी लिवर वाले मरीजों को दूध पीना चाहिए, क्या कहते हैं डायटिशियन |
    श्रीलंकाई कप्तान धनंजय ने दी टीम इंडिया को वॉर्निंग, गॉल में शुभमन ब्रिगेड को फंसाने का बताया पूरा प्लान |
    Jaipur Police की अनोखी कार्रवाई, चोरों से हनुमान जी के सामने मंगवाई माफी |
    हमीरपुर में 'Gen Alpha' के प्रदर्शन का बड़ा असर, गांव पहुंचे अधिकारी, सड़क निर्माण की जगी आस; बच्चों ने घेरा था DM ऑफिस
    Advertisement